R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i d i f f u s i d a P o r t a a P o r t a c o n f e r m a n o q u e l l o c h e s t i a m o v i v e n d o o g n i g i o r n o s u l t e r r i t o r i o : i n m e n o d i 2 0 g i o r n i E d m o n d o C i r i e l l i h a r e c u p e r a t o o l t r e 1 2 p u n t i s u F i c o . È u n d a t o c l a m o r o s o c h e c e r t i f i c a u n a v e r i t à s e m p l i c e : l a C a m p a n i a h a d e c i s o d i v o l t a r e p a g i n a . C ’ è e n t u s i a s m o , c ’ è v o g l i a d i r i s c a t t o , c ’ è f i d u c i a n e l c a m b i a m e n t o . C i r i e l l i i n c a r n a c o m p e t e n z a , c r e d i b i l i t à e c a p a c i t à a m m i n i s t r a t i v a . D a l l ’ a l t r a p a r t e c ’ è s o l o i n c o e r e n z a e p r o p a g a n d a " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a G i m m i C a n g i a n o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e b i c a m e r a l e E c o m a f i e e p r e s i d e n t e p r o v i n c i a l e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a C a s e r t a . " A d e s s o d o b b i a m o a c c e l e r a r e a n c o r a d i p i ù , p e r c h é l a r i m o n t a è r e a l e e d è i n a t t o . E l a s p i n t a d e c i s i v a a r r i v e r à p r o p r i o i n q u e s t i g i o r n i , c o n l a p r e s e n z a a N a p o l i i l 1 4 n o v e m b r e d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i . S a r à u n m o m e n t o p o l i t i c o c r u c i a l e . L a C a m p a n i a m e r i t a s e r i e t à , m e r i t a l a v o r o , m e r i t a u n g o v e r n o r e g i o n a l e a u t o r e v o l e e v i c i n o a i t e r r i t o r i . E n o i s i a m o p r o n t i p e r i l s o r p a s s o " , c o n c l u d e .