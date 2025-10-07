R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " E d m o n d o C i r i e l l i è s e n z a d u b b i o l a f i g u r a p i ù a u t o r e v o l e e c a p a c e c h e i l c e n t r o d e s t r a p o s s a e s p r i m e r e p e r g u i d a r e l a r e g i o n e C a m p a n i a . L a s u a l u n g a e s p e r i e n z a p o l i t i c a , u n i t a a u n a p r o f o n d a c o n o s c e n z a d e l t e r r i t o r i o e d e l l e s u e e s i g e n z e , n e f a n n o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r t u t t i i c a m p a n i . C i r i e l l i h a s e m p r e d i m o s t r a t o c o e r e n z a , c o m p e t e n z a e u n f o r t e s e n s o d e l l e i s t i t u z i o n i , q u a l i t à c h e g l i c o n s e n t o n o d i e s s e r e u n l e a d e r i n c l u s i v o e d i g r a n d e e q u i l i b r i o " . C o s ì G i m m i C a n g i a n o , d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " È l ’ u o m o g i u s t o p e r a f f r o n t a r e c o n d e t e r m i n a z i o n e l e s f i d e c r u c i a l i c h e a t t e n d o n o l a n o s t r a r e g i o n e : d a l l a s a n i t à a l l ’ a m b i e n t e , d a l l e i n f r a s t r u t t u r e a l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o . S o n o c e r t o c h e s o t t o l a s u a g u i d a l a C a m p a n i a p o t r à f i n a l m e n t e v o l t a r e p a g i n a e t o r n a r e a e s s e r e p r o t a g o n i s t a " , c o n c l u d e .