Roma, 14 gen (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 14 gennaio, alle 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dallaula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione, rivolta al ministro dellInterno, sulle iniziative urgenti per affrontare in maniera organica e strutturale il tema della sicurezza, anche alla luce dei recenti gravi episodi di criminalità verificatisi nei pressi di stazioni ferroviarie (Bonafè PD). Il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, risponde a una interrogazione sullo stato di attuazione ed effetti delle iniziative in materia di semplificazione normativa (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP). Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a una interrogazione sulla disponibilità e sull'utilizzo di tessuti cutanei a scopo di trapianto per la cura dei cosiddetti grandi ustionati (Bignami FDI). (Adnkronos) - Il ministro dellAmbiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulla riduzione del costo dellenergia per famiglie ed imprese (Bonelli AVS); sulladozione di misure urgenti volte a contenere i prezzi energetici e a definire un chiaro quadro regolatorio (Pavanelli M5S); sulla revisione delle modalità di remunerazione delle attività in concessione relative alla distribuzione e alla trasmissione di energia elettrica (Benzoni AZ-PER-RE). Ancora, sulla prosecuzione del processo di transizione energetica delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia (DAttis FI-PPE); sulle prospettive della centrale Enel di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia (Boschi IV-C-RE); sullaggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni da parte dellAutorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, anche in relazione alle ricadute sugli interventi edilizi nelle aree interessate (Bof LEGA).