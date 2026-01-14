R o m a , 1 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - S i s v o l g e o g g i , m e r c o l e d ì 1 4 g e n n a i o , a l l e 1 5 i l q u e s t i o n t i m e t r a s m e s s o d a l l a R a i i n d i r e t t a t e l e v i s i v a d a l l ’ a u l a d i M o n t e c i t o r i o , a c u r a d i R a i P a r l a m e n t o . L o r e n d e n o t o l a C a m e r a . I l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , r i s p o n d e a u n a i n t e r r o g a z i o n e , r i v o l t a a l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o , s u l l e i n i z i a t i v e u r g e n t i p e r a f f r o n t a r e i n m a n i e r a o r g a n i c a e s t r u t t u r a l e i l t e m a d e l l a s i c u r e z z a , a n c h e a l l a l u c e d e i r e c e n t i g r a v i e p i s o d i d i c r i m i n a l i t à v e r i f i c a t i s i n e i p r e s s i d i s t a z i o n i f e r r o v i a r i e ( B o n a f è – P D ) . I l m i n i s t r o p e r l e R i f o r m e i s t i t u z i o n a l i e l a S e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a , M a r i a E l i s a b e t t a A l b e r t i C a s e l l a t i , r i s p o n d e a u n a i n t e r r o g a z i o n e s u l l o s t a t o d i a t t u a z i o n e e d e f f e t t i d e l l e i n i z i a t i v e i n m a t e r i a d i s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a ( L u p i - N M ( N - C - U - I ) M - C P ) . I l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , r i s p o n d e a u n a i n t e r r o g a z i o n e s u l l a d i s p o n i b i l i t à e s u l l ' u t i l i z z o d i t e s s u t i c u t a n e i a s c o p o d i t r a p i a n t o p e r l a c u r a d e i c o s i d d e t t i g r a n d i u s t i o n a t i ( B i g n a m i – F D I ) . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a , G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n , r i s p o n d e a i n t e r r o g a z i o n i s u l l a r i d u z i o n e d e l c o s t o d e l l ’ e n e r g i a p e r f a m i g l i e e d i m p r e s e ( B o n e l l i – A V S ) ; s u l l ’ a d o z i o n e d i m i s u r e u r g e n t i v o l t e a c o n t e n e r e i p r e z z i e n e r g e t i c i e a d e f i n i r e u n c h i a r o q u a d r o r e g o l a t o r i o ( P a v a n e l l i – M 5 S ) ; s u l l a r e v i s i o n e d e l l e m o d a l i t à d i r e m u n e r a z i o n e d e l l e a t t i v i t à i n c o n c e s s i o n e r e l a t i v e a l l a d i s t r i b u z i o n e e a l l a t r a s m i s s i o n e d i e n e r g i a e l e t t r i c a ( B e n z o n i – A Z - P E R - R E ) . A n c o r a , s u l l a p r o s e c u z i o n e d e l p r o c e s s o d i t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a d e l l e c e n t r a l i a c a r b o n e d i C e r a n o a B r i n d i s i e d i T o r r e v a l d a l i g a N o r d a C i v i t a v e c c h i a ( D ’ A t t i s – F I - P P E ) ; s u l l e p r o s p e t t i v e d e l l a c e n t r a l e E n e l d i T o r r e v a l d a l i g a N o r d a C i v i t a v e c c h i a ( B o s c h i – I V - C - R E ) ; s u l l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l P i a n o d i g e s t i o n e d e l r i s c h i o d i a l l u v i o n i d a p a r t e d e l l ’ A u t o r i t à d i b a c i n o d i s t r e t t u a l e d e l l e A l p i o r i e n t a l i , a n c h e i n r e l a z i o n e a l l e r i c a d u t e s u g l i i n t e r v e n t i e d i l i z i n e l l e a r e e i n t e r e s s a t e ( B o f – L E G A ) .