R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I g r u p p i p a r l a m e n t a r i d i P d , M 5 S , A v s , I v e + E u r o p a h a n n o s c r i t t o a l P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i , N a z a r i o P a g a n o , e p e r c o n o s c e n z a a l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , L o r e n z o F o n t a n a , " p e r s t i g m a t i z z a r e f o r m a l m e n t e l a m a n c a t a c o n v o c a z i o n e d e l l e s e d u t e d i i n t e r r o g a z i o n i a r i s p o s t a i m m e d i a t a i n c o m m i s s i o n e , n o n o s t a n t e l e r i p e t u t e r i c h i e s t e d e l l ’ o p p o s i z i o n e " . " N e l l a l e t t e r a s i r i c o r d a c h e , s e c o n d o l ’ a r t i c o l o 1 3 5 t e r d e l R e g o l a m e n t o d e l l a C a m e r a , l e i n t e r r o g a z i o n i a r i s p o s t a i m m e d i a t a d e v o n o s v o l g e r s i d u e v o l t e a l m e s e . T u t t a v i a , d a l l ’ i n i z i o d e l l ’ a n n o a d o g g i , s o n o s t a t e s v o l t e s o l o d u e s e d u t e d i q u e s t i o n t i m e ( 2 2 g e n n a i o e 2 0 f e b b r a i o ) e t r e s e d u t e d i i n t e r r o g a z i o n i a r i s p o s t a i n c o m m i s s i o n e ( 2 a p r i l e , 1 9 m a r z o e 2 8 m a g g i o ) , p e r u n t o t a l e c o m p l e s s i v o d i a p p e n a c i n q u e a t t i d i s i n d a c a t o i n d i e c i m e s i " . I g r u p p i s o t t o l i n e a n o c h e “ t a l e s i t u a z i o n e n o n a p p a r e p i ù s o s t e n i b i l e , c o m p r i m e n d o d a u n l a t o i n m o d o i n a m m i s s i b i l e g l i s t r u m e n t i e l e p r e r o g a t i v e d e i p a r l a m e n t a r i , i n p a r t i c o l a r e d i q u e l l i a p p a r t e n e n t i a i g r u p p i d i o p p o s i z i o n e , e d a l l ’ a l t r o i n d e b o l e n d o l o s t r u m e n t o p r i n c i p a l e c o n c u i s i r a p p r e s e n t a n o l e e s i g e n z e d i s e t t o r i p i ù o m e n o a m p i d e l l a c i t t a d i n a n z a ” . C h i e d o n o q u i n d i l e o p p o s i z i o n i : " L e o p p o s i z i o n i d e v o n o p o t e r i n t e r l o q u i r e c o n i l g o v e r n o n e l l e s e d i i s t i t u z i o n a l i . S o n o t a n t e l e q u e s t i o n i c o s t i t u z i o n a l i a p e r t e s u c u i è a s s o r d a n t e i l s i l e n z i o d e l g o v e r n o , a u s p i c h i a m o – c o n c l u d o n o i c a p i g r u p p o d e l l e o p p o s i z i o n i d e l l a p r i m a c o m m i s s i o n e d i M o n t e c i t o r i o – c h e i l P r e s i d e n t e P a g a n o p r e s t i a t t e n z i o n e a q u e s t a e n n e s i m a r i c h i e s t a ” .