R o m a , 5 s e t ( A d n k r o n o s ) - M a i p i ù M a r c o B o a t o . M a a n c h e M a r c o P a n n e l l a o G i o r g i o A l m i r a n t e , s o p r a n n o m i n a t o d a i c o l l e g h i ' v e s c i c a d i f e r r o ' . N e l l ' a u l a d e l l a C a m e r a , a l l a r i p r e s a d e i l a v o r i d o p o l e f e r i e , f a r à i n f a t t i i l s u o e s o r d i o i l n u o v o s i s t e m a a u d i o . U n l a v o r o c o m p l e s s o d i " a g g i o r n a m e n t o d i g i t a l e " c h e , t r a l e a l t r e c o s e , p r e v e d e l ' i n t r o d u z i o n e d e l s i s t e m a d i t e m p o r i z z a z i o n e d e i m i c r o f o n i : s e s f o r e r à s u l t e m p o d i i n t e r v e n t o c h e g l i v i e n e a s s e g n a t o , i l d e p u t a t o r e s t e r à i n p r a t i c a s e n z a v o c e . D i f f i c i l e q u i n d i , s e n o n i m p o s s i b i l e , r e p l i c a r e l e p e r f o r m a n c e d i B o a t o : 1 9 o r e e 5 m i n u t i d i i n t e r v e n t o i n a u l a n e l f e b b r a i o 1 9 8 1 . " S a r e i t r a n q u i l l a m e n t e a n d a t o a v a n t i p e r u n p a i o d i o r e , m a v e n n i i n o n d a t o d i b i g l i e t t i n i d e i c o l l e g h i d i t u t t i i g r u p p i " , a m m i s e l ' a l l o r a d e p u t a t o d e l l a R o s a n e l p u g n o . O p p u r e e m u l a r e a l t r i c a m p i o n i d i c o m i z i i m p r o v v i s a t i i n a u l a o d i v e r e e p r o p r i e m a r a t o n e o r a t o r i e c o m e P a n n e l l a e A l m i r a n t e , a u t o r e d i u n m i t i c o i n t e r v e n t o d i q u a s i 1 0 o r e s u l l o s t a t u t o d e l T r e n t i n o . I l s i s t e m a m i c r o f o n i c o ' t e m p o r i z z a t o ' v i e n e g i à u t i l i z z a t o a l S e n a t o . I l f u n z i o n a m e n t o è s e m p l i c e e p r e c i s o . Q u a l c h e s e c o n d o p r i m a d e l t e r m i n e d e l t e m p o a s s e g n a t o p e r l ' i n t e r v e n t o , l a l u c e d e l m i c r o f o n o i n i z i a a l a m p e g g i a r e , a v v i s a n d o l ' o r a t o r e . F i n i t o i l t e m p o i l m i c r o f o n o s i s p e g n e e l a v o c e d e l d e p u t a t o d i v e n t a , q u i n d i , n o n p i ù u d i b i l e s e n o n d a i s u o i v i c i n i d i b a n c o . A l p r e s i d e n t e , p e r ò , r e s t a a s s e g n a t a l a p o s s i b i l i t à d i p r o l u n g a r e i l t e m p o d i p a r o l a e q u i n d i l o s p e g n i m e n t o a u t o m a t i c o d e l m i c r o f o n o . " L ' a u l a h a u n o d e g l i i m p i a n t i p i ù g r a n d i d ' E u r o p a , c i s a r à u n m i g l i o r a m e n t o a u d i o e s a r à u n p r i m o p a s s o v e r s o u n a g g i o r n a m e n t o d i t u t t o l ' e c o s i s t e m a p e r u n ' a u l a s e m p r e p i ù m o d e r n o e v i c i n a a i c i t t a d i n i " , s p i e g a n o i t e c n i c i s u l l a p a g i n a F a c e b o o k d e l l a C a m e r a i n u n r e e l c h e i l l u s t r a i l a v o r i . N e l l a l o r o r e l a z i o n e a l l ' u l t i m o B i l a n c i o i n t e r n o i Q u e s t o r i d e l l a C a m e r a c h i a r i s c o n o c h e " è i n c o r s o u n a c o n t i n u a o p e r a d i a g g i o r n a m e n t o e d i p o t e n z i a m e n t o d e l l a s t r u m e n t a z i o n e t e c n o l o g i c a d i c u i i d e p u t a t i p o s s o n o a v v a l e r s i " . I n s t a l l a t o t r a l ' 8 8 e l ' 8 9 , l ' i m p i a n t o m i c r o f o n i c o d e l l ' e m i c i c l o i n i z i a v a a m a n i f e s t a r e i s e g n i d e l t e m p o . D o p o c i r c a 3 5 a n n i d i a t t i v i t à , i p e z z i d i r i c a m b i o e r a n o d i v e n t a t i t r a l ' a l t r o i n t r o v a b i l i . C o s ì , t r a m a g g i o e l u g l i o , s o n o s t a t i e f f e t t u a t i d e i l a v o r i p r e p a r a t o r i n e l ' s o t t o a u l a ' . A d a g o s t o s o n o s t a t i s o s t i t u i t i i 6 7 0 m i c r o f o n i s u g l i s c r a n n i . T r a l e c u r i o s i t à d e l n u o v o i m p i a n t o , l a p o s s i b i l i t à p e r l e d e p u t a t e m a m m e c h e s i t r o v a n o n e l l o s p a z i o p e r l ' a l l a t t a m e n t o i n t r i b u n a d i i n t e r v e n i r e d a l ì . U n i n e d i t o a s s o l u t o p e r M o n t e c i t o r i o . N e l p r o g r a m m a p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 5 - 2 0 2 7 , s e m p r e a l l e g a t o a l b i l a n c i o d i M o n t e c i t o r i o , v i e n e s p e c i f i c a t o c h e l ' i n v e s t i m e n t o p r e v i s t o p e r l ' " a m m o d e r n a m e n t o i n f r a s t r u t t u r a l e e t e c n o l o g i c o d e l l ’ A u l a " a m m o n t a a 2 . 5 6 0 . 0 0 0 e u r o . I l a v o r i p r e v i s t i , i n f a t t i , n o n s i f e r m a n o a l s i s t e m a a u d i o . N e l l a p a u s a e s t i v a s o n o s t a t i r i f a t t i a n c h e i c a b l a g g i p e r i l n u o v o s i s t e m a d i v o t o , c h e v e r r à a g g i o r n a t o l ' a n n o p r o s s i m o . S o n o p r e v i s t i , s i l e g g e s e m p r e n e l p r o g r a m m a 2 0 2 5 - 2 0 2 7 , " n u o v i t e r m i n a l i d o t a t i d i d i s p l a y d i m a g g i o r i d i m e n s i o n i " e " u n a n u o v a t e c n o l o g i a d i s e n s o r i f i n g e r p r i n t " c h e c o n s e n t i r à a n c h e f u n z i o n i a v a n z a t e c o m e " p r e n o t a z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i ; e s p o s i z i o n e d i Q r C o d e c o n p u n t a m e n t o a i d o c u m e n t i d i s e d u t a ; v i s u a l i z z a z i o n e d e l l a d u r a t a d e g l i i n t e r v e n t i " . M a n o n è t u t t o , p e r c h é n o n è s o l o l ' a u l a d e l l a C a m e r a a d e s s e r s i r i f a t t a i l t r u c c o i n v i s t a d e l l a r i p r e s a d e i l a v o r i . T r a l e n o v i t à d e l l a n u o v a s t a g i o n e p a r l a m e n t a r e c ' è a n c h e u n u t i l i z z o p i ù a m p i o d e i s i s t e m i d i I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . I l p r o g e t t o , c h e l a p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o d i v i g i l a n z a s u l l ’ a t t i v i t à d i d o c u m e n t a z i o n e A n n a A s c a n i a v e v a i l l u s t r a t o a i n i z i o e s t a t e , p r e v e d e e n t r o l a f i n e d e l 2 0 2 5 l ' a t t i v a z i o n e d i a l c u n i s i s t e m i d i a s s i s t e n z a a l l a v o r o d e i d e p u t a t i , a q u e l l o d i d o c u m e n t a z i o n e , p u b b l i c a z i o n e e a c c e s s i b i l i t à d e g l i a t t i c o n c h a t b o t s v i l u p p a t i c o n a l c u n e p a r t n e r s h i p c o n u n i v e r s i t à i t a l i a n e . T r a q u e s t i , u n s i s t e m a p e r l a s c r i t t u r a d e g l i e m e n d a m e n t i , u n o p e r l ’ e l a b o r a z i o n e d e i d a t i e d e l l e s t a t i s t i c h e s u l l a p r o d u z i o n e l e g i s l a t i v a e u n o p e r l ' e s p l o r a z i o n e d a p a r t e d e i c i t t a d i n i d e l l ’ a t t i v i t à d e l l a C a m e r a e d e i s i n g o l i d e p u t a t i .