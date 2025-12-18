R o m a , 1 8 d i c ( A d n k r o n o s ) - N e l l a s a l a e x ' C i t ' d i M o n t e c i t o r i o , c h e s i a f f a c c i a s u l c o r r i d o i o d e i p r e s i d e n t i , è p r e s e n t e d a o g g i l ' o p e r a " L a s a c r a f a m i g l i a " d e l m a e s t r o M a r i o C e r o l i . L o r e n d e n o t o l a C a m e r a . I l n u o v o a l l e s t i m e n t o t e m p o r a n e o ( f i n o a f i n e g e n n a i o ) s a r à a l c e n t r o d e l p e r c o r s o d i v i s i t a d i M o n t e c i t o r i o a p o r t e a p e r t e d e l l ' 1 1 g e n n a i o . A l l ' i n a u g u r a z i o n e d i q u e s t a m a t t i n a l ' a r t i s t a è s t a t o a c c o l t o d a l v i c e p r e s i d e n t e G i o r g i o M u l è , d a l q u e s t o r e P a o l o T r a n c a s s i n i e d a l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a F e d e r i c o M o l l i c o n e . " È u n ' e m o z i o n e a s s i s t e r e a l t r a s p o r t o d e l m a e s t r o p e r l ' a r t e e s o n o p a r t i c o l a r m e n t e f e l i c e c h e a b b i a r e c e n t e m e n t e r i t r o v a t o u n ' a l t r a s u a o p e r a , i l Q u i n t o s t a t o , o r a e s p o s t a n e l l ' A u l a d e i g r u p p i " , h a s o t t o l i n e a t o T r a n c a s s i n i . " S o n o a l t r e t t a n t o f e l i c e c h e ' L a S a c r a F a m i g l i a ' s i a o r a i n q u e s t o l u o g o , c h e è i m p o r t a n t e e s i m b o l i c o , e c h e s a r à n e l p e r c o r s o d e l l e v i s i t e d e l l a p r o s s i m a e d i z i o n e d i M o n t e c i t o r i o a p o r t e a p e r t e " . " Q u e s t ' o p e r a è u n a g r a n d e s i n t e s i t r a i l s i g n i f i c a t o s a c r o e q u e l l o s i m b o l i c o , c o m e r a p p r e s e n t a z i o n e d i t u t t e l e f a m i g l i e . I n q u e s t o s e n s o l a s u a c o l l o c a z i o n e è l a p i ù i n d i c a t a , c o n i l t i p i c o s t i l e d i C e r o l i c h e v e d e n e l l ' e s s e n z i a l i t à e n e l l a f o r z a e s p r e s s i v a d e l l e g n o i s u o i g r a n d i p u n t i d i f o r z a " , h a s o t t o l i n e a t o M o l l i c o n e . " L a c a s a d e l l a S a c r a F a m i g l i a o g g i s i t r o v a n e l l a c a s a d e g l i i t a l i a n i e q u e s t a è u n a g r a n d e g i o i a , c h e m i r i c h i a m a i n o l t r e r i c o r d i d i i n f a n z i a , d i q u e l l a c h e è s t a t a l a m i a c a s a , n e l m i o A b r u z z o " , h a d e t t o i l m a e s t r o C e r o l i .