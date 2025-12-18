R o m a , 1 8 d i c ( A d n k r o n o s ) - " S t a s e r a s o n o d o v u t a a n d a r a p r e n d e r m i a f i g l i a p e r c h é e r a t a r d i m a c i t e n e v o a v o t a r e a n c o r a u n p o ' . D o p o l a l u n g a g i o r n a t a c o n M e l o n i i n A u l a c ’ e r a u n p r o v v e d i m e n t o p e r m e m o l t o i m p o r t a n t e d i c u i p a r l e r e m o d o m a n i s u l l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o . È s t a t o i l p r i m o n o d i M a r i a a l g o v e r n o M e l o n i " . S u l s u o p r o f i l o F a c e b o o k l a d e p u t a t a d e l P d C h i a r a G r i b a u d o h a p o s t a t o l e f o t o c o n l a f i g l i a n e l l ' a u l a d e l l a C a m e r a , d o v e l ' e s a m e d e l D l s u l l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o è a n d a t o a v a n t i f i n o a t a r d a s e r a t a . " A d e s s o , p e r ò , d o b b i a m o a n d a r e a c a s a . G l i a s i l i g i u s t a m e n t e c h i u d o n o e u n a b a m b i n a h a l e s u e e s i g e n z e . I l d i b a t t i t o i n A u l a , i m p o r t a n t i s s i m o s u u n t e m a c r u c i a l e c h e c o m e s a p e t e m i s t a a c u o r e , a n d r à a v a n t i f i n o a t a r d i : h o f a t t o q u e l c h e p o t e v o d a p a r l a m e n t a r e e d a m a m m a " , p r o s e g u e l a v i c e p r e s i d e n t e d e l l ' A s s e m b l e a d e l P d . " E a l l o r a p e n s o a l l a f a t i c a ( a n c h e l a m i a ) d e l l e d o n n e c h e d e v o n o c o n c i l i a r e l a v o r o , c a s a e f a m i g l i a . D o n n e c h e a n d r e b b e r o p r e m i a t e , m a s e l a v o r i e s e i d o n n a l a t u a v i t a è u n a c o r s a a o s t a c o l i , c o n t r o i l t e m p o , c o n t r o l e i n e f f i c i e n z e e c o n t r o u n P a e s e c h e d i c e “ b e l l i i b i m b i ” m a p o i f a t i c a a c o s t r u i r e u n m o n d o a m i s u r a a n c h e l o r o " , a g g i u n g e .