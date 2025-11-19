R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n u n ’ e p o c a d i g u e r r e e d i i n s t a b i l i t à , r i c o r d a r e S a n t ’ A g o s t i n o o f f r e l ’ o p p o r t u n i t à d i r i s c o p r i r e i l s i g n i f i c a t o p r o f o n d o d i u n i n s e g n a m e n t o u n i v e r s a l e . S i t r a t t a d i u n c h i a r o i n v i t o a r i a f f e r m a r e c o n f o r z a e r e s p o n s a b i l i t à l e r a g i o n i d e l b e n e , d e l l a g i u s t i z i a e d e l l a p a c e c o n t r o l e l o g i c h e d e l c o n f l i t t o e d e l l ’ e g o i s m o . È q u e s t o u n m o n i t o p e r e n n e d i c u i a b b i a m o a s s o l u t o b i s o g n o . A d i s t a n z a d i o l t r e 1 5 s e c o l i , l a s u a o p e r a c o n s e r v a i n t a t t a u n a s t r a o r d i n a r i a a t t u a l i t à " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a , i n a p e r t u r a d e l l a ' l e c t i o m a g i s t r a l i s ' d e l p r o f e s s o r M a s s i m o C a c c i a r i , ' S a n t ’ A g o s t i n o . E u r o p a o C r i s t i a n i t à ' , a M o n t e c i t o r i o .