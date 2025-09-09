Roma, 9 set. (Adnkronos) - Nuovo impianto di microfoni in aula alla Camera. Oggi alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, il presidente Fabio Rampelli ha illustrato la nuova modalità, stabilita nell'ultima capigruppo di Montecitorio. Da oggi ogni volta che un deputato svolgerà il suo intervento in aula, quando starà per scadere il termine del tempo assegnato, il microfono inizierà a lampeggiare. Una volta finito il tempo assegnato, il microfono si spegnerà automaticamente.
Camera: da oggi nuovi microfoni, si spengono al termine del tempo assegnato per interventi
9 settembre, 2025 • 13:25