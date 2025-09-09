R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - N u o v o i m p i a n t o d i m i c r o f o n i i n a u l a a l l a C a m e r a . O g g i a l l a r i p r e s a d e i l a v o r i d o p o l a p a u s a e s t i v a , i l p r e s i d e n t e F a b i o R a m p e l l i h a i l l u s t r a t o l a n u o v a m o d a l i t à , s t a b i l i t a n e l l ' u l t i m a c a p i g r u p p o d i M o n t e c i t o r i o . D a o g g i o g n i v o l t a c h e u n d e p u t a t o s v o l g e r à i l s u o i n t e r v e n t o i n a u l a , q u a n d o s t a r à p e r s c a d e r e i l t e r m i n e d e l t e m p o a s s e g n a t o , i l m i c r o f o n o i n i z i e r à a l a m p e g g i a r e . U n a v o l t a f i n i t o i l t e m p o a s s e g n a t o , i l m i c r o f o n o s i s p e g n e r à a u t o m a t i c a m e n t e .