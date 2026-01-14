B o l o g n a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I n u m e r i d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 d i M a r c a s o n o v e r a m e n t e i m p o r t a n t i , s t i a m o p a r l a n d o i n f a t t i d i u n a c r e s c i t a a d u e c i f r e : 1 0 p a d i g l i o n i , 2 8 c a t e n e d e l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e , 2 5 m i l a v i s i t a t o r i a t t e s i , 1 5 8 0 e s p o s i t o r i , 5 0 0 0 b u y e r , c o m p r e s i q u e l l i c h e v e n g o n o d a o l t r e o c e a n o a r r i v a t i g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n I c e . U n a d i m e n s i o n e , d u n q u e , c h e n o n è s o l t a n t o i t a l i a n a , m a s e m p r e p i ù i n t e r n a z i o n a l e . C r e s c e a n c h e l o s p a z i o d e l f r e s c o , u n ' a r e a s u c u i n o i v o g l i a m o p u n t a r e u l t e r i o r m e n t e ” . C o s ì G i a n p i e r o C a l z o l a r i , p r e s i d e n t e d i B o l o g n a F i e r e , a l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 d i M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A d m - A s s o c i a z i o n e d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a , l a f i e r a i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l a M a r c a d e l D i s t r i b u t o r e ( M d D ) , o g g i r i c o n o s c i u t a c o m e a p p u n t a m e n t o i r r i n u n c i a b i l e p e r l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a d e l l a P r i v a t e L a b e l . “ Q u e s t a f i e r a i n a u g u r a l ' a n n o f i e r i s t i c o , è l a p r i m a d e l l ' a g r o a l i m e n t a r e a l i v e l l o n a z i o n a l e e d è u n a f i e r a m o l t o v i v a c e - a g g i u n g e - c ' è u n c l i m a d i g r a n d i a s p e t t a t i v e d a p a r t e d e i p r o d u t t o r i c h e s o n o p r e s e n t i ” .