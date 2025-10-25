N a p o l i , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " A v o l t e l e p r o f e s s i o n i s i s o n o f a t t e m a l e d a s o l e e i n a l c u n i c a s i a c c a d e a n c o r a o g g i p e r c h é c i s o n o c o n f l i t t i i n t e r n i . Q u e l l o c h e v a s e m p r e r i c o r d a t o è i p r o f e s s i o n i s t i h a n n o d i r i t t o a u n c o m p e n s o a d e g u a t o a l l o r o v a l o r e e a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e . Q u e l l a d e l l ' e q u o c o m p e n s o è u n a b a t t a g l i a c h e v i e n e d a l o n t a n o e c h e v a r i b a d i t a s e m p r e , è v e r o c h e c ' è l a l e g g e m a l e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e l o d e v o n o a p p l i c a r e n e i b a n d i p e r n o n d o v e r p o i a n d a r e a l c o n t e n z i o s o . I o s o n o m i n i s t r o d e l L a v o r o , e q u i n d i d i t u t t i i l a v o r a t o r i , c o m p r e s i a u t o n o m i e p r o f e s s i o n i s t i . P r o f e s s i o n i s t i c h e r i b a d i s c o s o n o c e n t r a l i p e r i l s i s t e m a " . L o h a d e t t o d a l p a l c o d e l l a c o n v e n t i o n d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o a N a p o l i l a m i n i s t r a d e l L a v o r o , M a r i n a C a l d e r o n e . " E ' d i r e c e n t e e m a n a z i o n e l a l e g g e s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e - h a a f f e r m a t o C a l d e r o n e - , i l m i n i s t e r o d e l L a v o r o h a i l c o m p i t o d i i n s e d i a r e l ' o s s e r v a t o r i o s u l l ' i m p a t t o d i q u e s t a s u l m o n d o d e l l a v o r o . A b b i a m o g i à f a t t o u n a r i u n i o n e p r e l i m i n a r e , c h e p o r t e r à p o i a u n m i o d e c r e t o p e r l ' i s t i t u z i o n e d e l l ' o s s e r v a t o r i o c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i p a r t i s o c i a l i , a s s o c i a z i o n i d a t o r i a l i e m o n d o d e l l a v o r o i n g e n e r a l e . N o i a b b i a m o f a t t o c o m e g o v e r n o e c o m e G 7 s c e l t a d i c a m p o d i c e n d o c h e l ' i a d e v e a v e r e u n a i m p o s t a z i o n e u m a n o c e n t r i c a u t i l e a l l e p e r s o n e m a n o n d i s t r u g g e r e l a v o r o " . " S t i a m o l a v o r a n d o - h a a s s i c u r a t o - a u n n u o v o d e c r e t o s i c u r e z z a s u l l a v o r o c h e a b r e v e p o r t e r e m o i n C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i . C i s t i a m o l a v o r a n d o d a t e m p o c o n l e p a r t i s o c i a l i e a v r à d e g l i i n t e r v e n t i i m p o r t a n t i p e r s o s t e n e r e i l l a v o r o s i c u r o . I l l a v o r o r e g o l a r e p o r t a l a v o r o s i c u r o , d o v e c ' è l a v o r o s o m m e r s o n o n c ' è a t t e n z i o n e a l l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o . N e l c o r s o d i q u e s t i t r e a n n i a b b i a m o a u m e n t a t o s e n s i b i l m e n t e i l n u m e r o d e g l i i s p e t t o r i d e l l a v o r o , f a r e m o d e g l i u l t e r i o r i i n t e r v e n t i a n c h e i n q u e s t o s e n s o " . " P e r m e a v e r e d u e m i l i a r d i s u l l a v o r o " i n M a n o v r a h a d e t t o l a m i n i s t r a , " v u o l d i r e d a r e u n a d i m e n s i o n e d i a t t e n z i o n e a u n m e r c a t o d e l l a v o r o c h e c i s t a c o n s e g n a n d o d e i n u m e r i i m p o r t a n t i , i n t e r m i n e d i o c c u p a z i o n e , d i d i s o c c u p a z i o n e c h e o r m a i è i n m e d i a e u r o p e a . M a c i d à s o l l e c i t a z i o n e a f a r e d i p i ù c o n a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e p e r g i o v a n i , d o n n e e i n t e r v e n t i c h e v a n n o v e r s o i N e e t . C r e d o c h e l a M a n o v r a a b b i a d i m o s t r a t o q u a n t o s i a i m p o r t a n t e p e r n o i i n v e s t i r e s u l l a v o r o , s u l l a v o r o d i q u a l i t à , q u e l l o r e g o l a r e , i n q u e r s t o s o s t e n e n d o i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i . A b b i a m o m e s s o d e l l e r i s o r s e m o l t o i m p o r t a n t i s u l t e m a l a v o r o e p r o d u t t i v i t à , c o n i r i n n o v i d e i c o n t r a t t i , c o n g l i i n t e r v e n t i p e r l a t a s s a z i o n e a g e v o l a t a d e i p r e m i d i r i s u l t a t o . C o n u n i n t e r v e n t o p e r i l s o s t e g n o d e l l a v o r o f e m m i n i l e e d e i g i o v a n i , e t u t t o c i ò c h e a t t i e n e a l t e m a d e l l a c o n c i l i a z i o n e f a m i l i a r e . E p o i i l s o s t e g n o a l l e s p e s e d e l l e f a m i g l i e c o n l a r i d u z i o n e d i d u e p u n t i p e r c e n t u a l i d e l l a s e c o n d a a l i q u o t a I r p e f " .