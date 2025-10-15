R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ U n m o n d o d e l l a v o r o p i ù i n c l u s i v o p e r m e m e t t e a l c e n t r o l a g a r a n z i a d i u n l a v o r o p i ù s o d d i s f a c e n t e p e r t u t t i . È q u e l l o a c u i d o b b i a m o t e n d e r e . Q u e s t a s t a g i o n e i n c u i s o n o c h i a m a t a a f a r e i l m i o l a v o r o è u n ’ e s p e r i e n z a u n i c a p e r i l n o s t r o P a e s e " . E ' q u a n t o h a d i c h i a r a t o l a m i n i s t r a d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i , M a r i n a C a l d e r o n e , a m a r g i n e d e l C e o M e e t i n g , i n c u i i l c o n s o r z i o E l i s h a p r e s e n t a t o ' G e n e r A z i o n e T a l e n t o ' , i l n u o v o p r o g e t t o c h e v a l o r i z z a i l a v o r a t o r i s e n i o r . " I n u m e r i c h e s t i a m o m e t t e n d o a s s i e m e i n t e r m i n i d i o c c u p a z i o n e e t a s s o d i d i s o c c u p a z i o n e c h e c a l a - h a s p i e g a t o - s o n o p a s s i v e r s o i l r i s u l t a t o d e l l a p i e n a i n t e g r a z i o n e l a v o r a t i v a d i c h i h a s e m p r e a v u t o u n a d i f f i c o l t à d i c o i n v o l g i m e n t o i n q u e s t o s e n s o . P e n s o a l l e d o n n e e a i g i o v a n i " , h a s o t t o l i n e a t o . S e c o n d o i l m i n i s t r o , " a l m o m e n t o a b b i a m o c i n q u e g e n e r a z i o n i n e l m e r c a t o d e l l a v o r o , e o g g i n o n a b b i a m o b i s o g n o d i c r e a r e u n a c o m p e t i z i o n e i n t e r g e n e r a z i o n a l e . N o n b i s o g n a r i n u n c i a r e a c e r t i l a v o r a t o r i p e r f a r s p a z i o a d a l t r i . I l l a v o r o e i l p e n s i e r o d i E l i s è i l p e n s i e r o u n i f i c a n t e . È i m p o r t a n t e g i o c a r e d i s q u a d r a c o n i m p r e s e e s i n d a c a t i e c o n c h i h a l e m a n i i n p a s t a , p r o m u o v e n d o i l l a v o r o p e r f a r s e n t i r e m e g l i o l e p e r s o n e " , h a s o t t o l i n e a t o . " Q u i i n E l i s - h a c o n t i n u a t o C a l d e r o n e - s i r e s p i r a u n ’ a r i a l e g g e r a : q u e s t i g i o v a n i s o n o s e m p r e s o r r i d e n t i . I n o s t r i r a g a z z i n o n s o n o d i s a t t e n t i o r i n u n c i a t a r i r i s p e t t o a l l e o c c a s i o n i c h e l a v i t a g l i p r o p o n e . C a s o m a i s o n o d i s o r i e n t a t i , i n f a t t i p e r l o r o a b b i a m o c o s t r u i t o ' A p p l i ' , u n w e b c o a c h v i r t u a l e c o n l ’ I a g e n e r a t i v a m u l t i u t e n t e c h e c i c o n s e n t e d i a c c o m p a g n a r e i g i o v a n i p e r a i u t a r l i a c o m p r e n d e r e q u a l i s o n o i l o r o t a l e n t i e q u a l è i l p e r c o r s o n e c e s s a r i o " . S e c o n d o i l m i n i s t r o , i n f a t t i , " l e o c c a s i o n i d i l a v o r o c i s o n o , e s o n o i n a t t e s a d i u n a r i s p o s t a " . " I l c o m p i t o d e l G o v e r n o e d i c h i h a l ’ o p p o r t u n i t à d i f a r e q u e s t o è a c c o m p a g n a r e i g i o v a n i c o n s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à , c o m e f a E l i s g r a z i e a l l e a z i e n d e a s s o c i a t e . S i d e v o n o m e t t e r e i n c a m p o p o l i t i c h e p e r s o s t e n e r e l a d e m o g r a f i a , m a s a p p i a m o c h e i l p r o b l e m a è a n c h e u n a l t r o , o v v e r o 3 0 a n n i f a n o n s o n o n a t i i g e n i t o r i d e i b a m b i n i c h e m a n c a n o o g g i . U n b a m b i n o o g g i s a r à u n l a v o r a t o r e f r a 2 5 o 3 0 a n n i , d o b b i a m o p e r q u e s t o g u a r d a r e c o n r e a l i s m o e s p e r a n z a a c i ò c h e a b b i a m o " , h a c o n t i n u a t o . S e c o n d o i l m i n i s t r o , " l a q u a l i t à n e l l e a z i e n d e l a f a n n o l e p e r s o n e , a b b i a m o u n ’ o c c u p a z i o n e c h e s t a c r e s c e n d o a t e m p o i n d e t e r m i n a t o " . " C ’ è b i s o g n o d i s t a b i l i t à e n o i i n q u e s t o m o m e n t o n o n d o b b i a m o c r e a r e c o m p e t i z i o n e f r a p e r s o n e . G l i a n z i a n i n o n d e v o n o l a s c i a r e i l p o s t o a i g i o v a n i e a c c e l e r a r e i l r i c a m b i o g e n e r a z i o n a l e , v a c r e a t a u n ’ a l l e a n z a t r a i l a v o r a t o r i , d o v e i s e n i o r n o n d e v o n o s o l o s p i e g a r e c o m e s i f a u n l a v o r o m a p e r c h é l o s i f a e p e r c h é l o s i f a i n q u e l m o d o " , h a c o n c l u s o .