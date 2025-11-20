R o m a , 2 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " N e l l o s p o r t n o n s i p u ò m a i d i r e m a i s o p r a t t u t t o n e l c a l c i o m a l ' I t a l i a h a g r a n d i c h a n c e d i a n d a r e a i p r o s s i m i m o n d i a l i . S i a m o u n a b u o n a s q u a d r a a n c h e s e a v o l t e n o n l o d i m o s t r i a m o p e r c h é f o r s e c i c r e d i a m o p i ù b r a v i d i q u e l l o c h e i n r e a l t à s i a m o m a i n s o m m a n o n p o s s i a m o a v e r e p a u r a d i I r l a n d a d e l N o r d , G a l l e s e B o s n i a , s i a m o p i ù f o r t i d i t u t t e e t r e , q u i n d i p r e p a r i a m o c i b e n e e a n d i a m o i n c a m p o c o n g r a n d e f i d u c i a " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s l ' e x c t a z z u r r o D i n o Z o f f c o m m e n t a n d o i l s o r t e g g i o d e i p l a y o f f m o n d i a l i c h e o p p o r r à g l i a z z u r r i i n s e m i f i n a l e i n c a s a a l l ' I r l a n d a d e l N o r d e i n f i n a l e i n t r a s f e r t a c o n t r o l a v i n c e n t e d i G a l l e s - B o s n i a .