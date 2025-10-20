R o m a , 2 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - I l p a s s a g g i o d a l l ’ e s s e r e u n o d e i d u e a l l e n a t o r i a n c o r a i m b a t t u t i i n S e r i e A , l ’ a l t r o è J u r i c , a v e d e r e i n d i s c u s s i o n e i l p r o p r i o f u t u r o s u l l a p a n c h i n a d e l l a J u v e n t u s è s t a t o v e l o c i s s i m o p e r I g o r T u d o r . I l t e c n i c o b i a n c o n e r o , a l l ’ i n d o m a n i d e l l a s c o n f i t t a c o n t r o i l C o m o , è f i n i t o s u l l a g r a t i c o l a s i a p e r i l g i o c o c h e p e r i r i s u l t a t i . Y i l d i z e c o m p a g n i , i n f a t t i , n o n c e n t r a n o i t r e p u n t i i n c a m p i o n a t o d a l l a r o c a m b o l e s c a v i t t o r i a c o n t r o l ’ I n t e r : l a J u v e n t u s , d a q u e l m o m e n t o , h a m e s s o i n s i e m e 3 p a r e g g i e u n a s c o n f i t t a c h e l ’ h a n n o f a t t a p r e c i p i t a r e a l s e t t i m o p o s t o i n c l a s s i f i c a . C l a s s i f i c a c h e , i n t u t t a o n e s t à , è c o r t i s s i m a : l e p r i m e s e t t e s o n o r a c c h i u s e i n a p p e n a 4 p u n t i m a , q u e s t a , n o n p u ò e s s e r e u n a g i u s t i f i c a z i o n e . E c c o , q u i n d i , c h e i l r u o l o e i l l a v o r o d i T u d o r s o n o f o n t e d i r i f l e s s i o n e a V i n o v o . G l i e s p e r t i S i s a l r i t e n g o n o n o n i m p o s s i b i l e u n a d d i o , e n t r o N a t a l e , d e l t e c n i c o c r o a t o a 3 , 0 0 : u n a q u o t a c h e s i è q u a s i d i m e z z a t a d a i n i z i o s t a g i o n e q u a n d o , l a s t e s s a i p o t e s i , e r a o f f e r t a a 5 , 5 0 . L o s c o r s o a n n o T h i a g o M o t t a v e n n e e s o n e r a t o a m a r z o , g i o r n a t a n u m e r o 2 9 , i n s e g u i t o a l l a p e s a n t e s c o n f i t t a c o n l a F i o r e n t i n a . V e d e r e n u o v a m e n t e l a J u v e n t u s c a m b i a r e g u i d a t e c n i c a i n c o r s o d i s t a g i o n e , p e r l a s e c o n d a a n n a t a c o n s e c u t i v a , s a r e b b e u n e v e n t o s t o r i c o . N o m i i m p o r t a n t i , i n c e r c a d i u n r i l a n c i o , n o n m a n c a n o m a T u d o r v u o l e t e n e r s i s t r e t t a l a p a n c h i n a : i l c a m b i o d i p a s s o , p e r e v i t a r e u n a d d i o a n t i c i p a t o a i b i a n c o n e r i , d o v r à p e r ò a r r i v a r e s i n d a l l a p r o s s i m a g i o r n a t a .