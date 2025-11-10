R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S e è v e r o c h e G i o r g i a M e l o n i i n p a s s a t o è s t a t a t i f o s a d e l l a L a z i o ? “ N o , s o n o v o c i c h e s m e n t i s c o , i o s o n o t e s t i m o n e d e l l a s u a f e d e r o m a n i s t a , u n a d e c i n a d i a n n i f a o f o r s e d i p i ù a n d a v a m o a l l o s t a d i o i n s i e m e , l e i è u n a t i f o s a g i a l l o r o s s a . L e i è s e m p r e s t a t a d e l l a R o m a , s u q u e s t o n o n c ’ è d u b b i o , è s i c u r o ” . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n S e n a t o M a u r i z i o G a s p a r r i a U n G i o r n o d a P e c o r a s u R a i R a d i o 1 .