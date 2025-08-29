R o m a , 2 9 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - L a c o l l a b o r a z i o n e t r a L n d I m p i a n t i e l a f i e r a l e a d e r d e l V e r d e , M y p l a n t & G a r d e n , s i r i n n o v a a n c h e p e r l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 ( 1 8 - 2 0 f e b b r a i o , F i e r a M i l a n o R h o ) , c o n s o l i d a n d o u n i m p e g n o c o n d i v i s o v e r s o u n f u t u r o p i ù s o s t e n i b i l e n e l l o s p o r t . L n d I m p i a n t i c o n t i n u e r à a g i o c a r e u n r u o l o c e n t r a l e a l l ’ i n t e r n o d e l p r o g e t t o “ V e r d e S p o r t i v o - M y G r e e n S p o r t s ” , g r a z i e a l l a s u a c o n s o l i d a t a e s p e r i e n z a n e l l a g e s t i o n e a v a n z a t a d e l l e s u p e r f i c i s p o r t i v e , c o n u n f o c u s p a r t i c o l a r e s u i m a n t i e r b o s i a r t i f i c i a l i a d a l t e p r e s t a z i o n i . L a p a r t n e r s h i p s i c o n f i g u r a c o m e u n l a b o r a t o r i o p e r m a n e n t e d i s o s t e n i b i l i t à , u n c o n t e s t o d ’ e c c e l l e n z a d o v e t e s t a r e e p r o m u o v e r e p r a t i c h e e p r o t o c o l l i c h e s u p e r a n o i c o n f i n i d e l c a l c i o , e s t e n d e n d o s i a m o l t e a l t r e d i s c i p l i n e s p o r t i v e . N e l 2 0 2 6 , i l p r o g e t t o “ V e r d e S p o r t i v o - M y G r e e n S p o r t s ” d i M y p l a n t - r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n K u l t u r e M u l t i m e d i a - t r o v e r à s p a z i o i n u n ’ a r e a d e d i c a t a a l l ’ i n t e r n o d e l l a f i e r a , i n c u i s i t e r r a n n o w o r k s h o p , i n c o n t r i e m o m e n t i d i c o n f r o n t o s u m o d e l l i i n t e g r a t i c h e u n i s c o n o t e c n o l o g i a , i n c l u s i v i t à e d e c o n o m i a c i r c o l a r e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o p o r r e s t a n d a r d r e p l i c a b i l i . Q u e s t a i n t e s a r a p p r e s e n t a p i ù d i u n a s e m p l i c e c o l l a b o r a z i o n e : è u n a v i s i o n e c o m u n e , u n p o n t e t r a i n n o v a z i o n e e c o n s a p e v o l e z z a a m b i e n t a l e . U n p r o g e t t o i n c u i c o m p e t e n z e t e c n i c h e e b e s t p r a c t i c e s u n i s c o n o p e r g e n e r a r e v a l o r e c o n c r e t o p e r c o m u n i t à e t e r r i t o r i . I l r i n n o v o d e l s o d a l i z i o t e s t i m o n i a l ’ i m p e g n o c o n d i v i s o n e l c o s t r u i r e u n l i n g u a g g i o c o m u n e d e l l a s o s t e n i b i l i t à , c a p a c e d i i s p i r a r e t u t t o i l m o v i m e n t o s p o r t i v o i t a l i a n o v e r s o o b i e t t i v i d i e c c e l l e n z a g r e e n . “ A n c h e q u e s t ’ a n n o s i a m o l i e t i d i c o n f e r m a r e l a n o s t r a p a r t n e r s h i p c o n M y p l a n t & G a r d e n , u n ' o p p o r t u n i t à c h e c i p e r m e t t e d i c o n s o l i d a r e i l r u o l o c h e L n d I m p i a n t i v u o l e r i c o p r i r e n e l s e t t o r e d e l l ’ i m p i a n t i s t i c a s p o r t i v a - d i c h i a r a C h r i s t i a n M o s s i n o , V i c e P r e s i d e n t e L n d e A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o L n d I m p i a n t i - Q u e s t o p e r c o r s o è i n i z i a t o l o s c o r s o a n n o s u i n i z i a t i v a d e l P r e s i d e n t e A b e t e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a m p l i a r e l e n o s t r e a t t i v i t à , c h e f i n o a q u e l m o m e n t o e r a n o f o c a l i z z a t e e s c l u s i v a m e n t e s u l l ’ o m o l o g a z i o n e d e i c a m p i i n e r b a a r t i f i c i a l e . L n d I m p i a n t i , f i n d a l l a s u a n a s c i t a , s i è o c c u p a t a d e l l ' o m o l o g a z i o n e d e i c a m p i i n e r b a a r t i f i c i a l e s e c o n d o i l R e g o l a m e n t o L n d S t a n d a r d , a p p r o v a t o d a l l a C o m m i s s i o n e I m p i a n t i S p o r t i v i i n E r b a A r t i f i c i a l e d e l l a L n d . T u t t a v i a , i l n o s t r o o b i e t t i v o è q u e l l o d i e v o l v e r c i i n u n a S o c i e t à d i S e r v i z i a 3 6 0 g r a d i n e l c a m p o d e l l ’ i m p i a n t i s t i c a s p o r t i v a , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e d e l l e n o s t r e s o c i e t à , m a s o p r a t t u t t o d e g l i e n t i l o c a l i ( p r i n c i p a l i p r o p r i e t a r i d e g l i i m p i a n t i ) , c o m p e t e n z e e s o l u z i o n i c o m p l e t e . L a n o s t r a v i s i o n e e m i s s i o n e s i o r i e n t a v e r s o i l r a f f o r z a m e n t o d i c o l l a b o r a z i o n i c o n r e a l t à c o m e M y p l a n t & G a r d e n , c h e c i a i u t a n o a s v i l u p p a r e c o m p e t e n z e p e r r a g g i u n g e r e i n o s t r i o b i e t t i v i . V o g l i a m o d i v e n t a r e i l p u n t o d i r i f e r i m e n t o u n i c o p e r l e a m m i n i s t r a z i o n i c o m u n a l i e l e s o c i e t à s p o r t i v e , o f f r e n d o u n s e r v i z i o c o m p l e t o e c e r t i f i c a t o , c h e c o m p r e n d a l a p r o g e t t a z i o n e , l a c o s t r u z i o n e e l ’ a d a t t a m e n t o d e g l i i m p i a n t i s p o r t i v i . U n s e r v i z i o c h e t i e n e c o n t o d e l l a s o s t e n i b i l i t à , d e l l e i n n o v a z i o n i n e i s i s t e m i e n e i m a t e r i a l i u t i l i z z a t i , e c h e p o n e p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a , n o n l i m i t a n d o s i p i ù s o l o a g l i i m p i a n t i i n e r b a s i n t e t i c a ” . “ R i n n o v a r e l a p a r t n e r s h i p c o n L n d I m p i a n t i s i g n i f i c a i n v e s t i r e i n u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e c o n c r e t o - a f f e r m a V a l e r i a R a n d a z z o , r e s p o n s a b i l e d i M y p l a n t & G a r d e n - . L ’ i n n o v a z i o n e e l e c o m p e t e n z e g e n e r a n o b e n e f i c i d i f f u s i . I n u n m o m e n t o i n c u i a n c h e l o s p o r t è c h i a m a t o a d a f f r o n t a r e s f i d e a m b i e n t a l i s e n z a p r e c e d e n t i , q u e s t a s i n e r g i a r a p p r e s e n t a q u a l c o s a d i u n i c o : u n a f i l i e r a c o m p a t t a c h e u n i s c e r i c e r c a , p r o g e t t a z i o n e e g e s t i o n e c o n s a p e v o l e . M y G r e e n S p o r t s d i M y p l a n t è i l l u o g o i n c u i o p e r a t o r i s p o r t i v i , t e c n i c i e i s t i t u z i o n i s c o p r o n o n o n s o l o s o l u z i o n i , m a v e r i e p r o p r i m o d e l l i m i s u r a b i l i . P e r c h é l a v e r a s o s t e n i b i l i t à è q u e l l a c h e r i d i s e g n a g l i o r i z z o n t i d e l l o s p o r t , m i g l i o r a n d o l a q u a l i t à d e l l a v i t a a p a r t i r e d a i c a m p i d i p e r i f e r i a , r e n d e n d o l ’ e c c e l l e n z a a c c e s s i b i l e a t u t t i . ”