R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " S t i a m o v a l u t a n d o c o n t u t t e l e f o r z e p r o g r e s s i s t e l a m i g l i o r e c a n d i d a t u r a p o s s i b i l e . U n a c o s a è c e r t a , i l M 5 s i n C a l a b r i a è s t a t o p r i m o p a r t i t o d i o p p o s i z i o n e a l l e e u r o p e e e d e r a i l p r i m o p a r t i t o n e l 2 0 2 2 . P e n s i a m o d i a v e r e t u t t e l e c a r t e i n r e g o l a p e r e s p r i m e r e i l c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a " . L o d i c e P a s q u a l e T r i d i c o , e u r o d e p u t a t o M 5 S e i n p o l e c o m e c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a i n C a l a b r i a , a L a S t a m p a . " D o p o d i c h é s o n o a n c h e c o n t e n t o d e l m e t o d o c h e s t i a m o a p p l i c a n d o q u i i n C a l a b r i a : m e t t e r e i n s i e m e t u t t e l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e a q u e s t o g o v e r n o . C i s o n o a n c h e t a n t i s i n d a c i n e l l e p r i n c i p a l i c i t t à d e l l a C a l a b r i a , c o n i q u a l i s i a m o g i à i n a l l e a n z a , c h e f a n n o p a r t e d i q u e s t o p e r i m e t r o : F a l c o m a t à , C a r u s o , F i o r i t a " . Q u i n d i l e i n o n s i t i r a i n d i e t r o . . . " I o s o n o c a l a b r e s e , a m o l a m i a t e r r a . C e r t a m e n t e s p e r o c h e q u e s t a r e g i o n e p o s s a e s s e r e r i s c a t t a t a e v o g l i o d a r e u n c o n t r i b u t o . D o p o d i c h é h o p r e s o 1 2 0 m i l a p r e f e r e n z e i n t u t t o i l s u d , o l t r e 5 0 m i l a a n c h e i n C a m p a n i a . M i s e n t o r e s p o n s a b i l e v e r s o q u e s t i e l e t t o r i e n o n v o r r e i l a s c i a r e B r u x e l l e s . V e d r e m o c o n g l i a l l e a t i i l c a n d i d a t o m i g l i o r e . C o m e M 5 s a b b i a m o o t t i m i n o m i : B a l d i n o , O r r i c o , d i r i g e n t i d i p r i m o p i a n o d e l M 5 s . . . I l M o v i m e n t o è m a t u r o i n C a l a b r i a c o m e i n I t a l i a . A g l i a l l e a t i d i c o c h e b i s o g n a s t a r e i n s i e m e , p e r c h é c o s ì s i v i n c e . S e s t i a m o i n s i e m e v i n c i a m o " . U n i t i s i v i n c e . V a l e a n c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e ? " N o i a b b i a m o u n ' a l l e a n z a c h e s t a i n p i e d i i n m o l t i s s i m e c i t t à e r e g i o n i – d a l l e M a r c h e a l l a C a m p a n i a f i n o a d e s s o a l l a T o s c a n a d o p o i l v o t o d e i n o s t r i a t t i v i s t i – e i o s o n o c o n v i n t o c h e , c o n l ' a t t u a l e l e g g e e l e t t o r a l e , q u e s t a s a r à l a p r o s p e t t i v a p e r b a t t e r e l e d e s t r e " . Q u a n t o a R o b e r t o O c c h i u t o , p e r T r i d i c o h a s c e l t o l a s t r a d a d e l v o t o a n t i c i p a t o p e r c e r c a r e d i " s o t t r a r s i a l l a m a g i s t r a t u r a " , u n c o m p o r t a m e n t o " i n a c c e t t a b i l e " .