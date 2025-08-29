R o m a , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " A l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n C a l a b r i a o l t r e a i s i m b o l i d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e d e l c a m p o p r o g r e s s i s t a c h e m i s o s t e n g o n o , a c c a n t o a l m i o n o m e s u l l a s c h e d a e l e t t o r a l e c i s a r à c o m e d a a b i t u d i n e a n c h e l a l i s t a d e l p r e s i d e n t e . I l s i m b o l o v u o l e p a r l a r e a t u t t i , c o n i c o l o r i e l e f o r m e d e l l a n o s t r a C a l a b r i a , d e l m a r e e d e l s o l e c o n l ’ a c c e n t o r o s s o d e l p r o g r e s s o . H o d e c i s o d i u s a r e t r e p a r o l e , p a r o l e c h e r a c c o n t a n o l a f a t i c a e l ’ o r g o g l i o d i c h i r e s t a , l a n o s t a l g i a e l a s p e r a n z a d i c h i t o r n a , l a t e n a c i a d i c h i a n c o r a c i c r e d e " . L o a n n u n c i a s u F a c e b o o k P a s q u a l e T r i d i c o , e u r o p a r l a m e n t a r e 5 S t e l l e e c a n d i d a t o p r e s i d e n t e d e l c e n t r o s i n i s t r a a l l e e l e z i o n i i n C a l a b r i a . " P e r c h é - s p i e g a - i o c r e d o c h e l a C a l a b r i a n o n d e b b a e s s e r e s o l t a n t o l a t e r r a d e l l e p a r t e n z e , m a p o s s a d i v e n t a r e l a t e r r a d e l r i t o r n o , d e l l a d i g n i t à e d e l l e p o s s i b i l i t à . N o n p o s s i a m o a c c e t t a r e c h e l a n o s t r a t e r r a s i a c o n d a n n a t a a d e s s e r e l ’ u l t i m a i n t u t t o . E c c o p e r c h é d i c i a m o r e s t a : p e r c h é c h i r e s t a q u i n o n d e v e s e n t i r s i u n e r o e s o l i t a r i o , m a p a r t e d i u n a c o m u n i t à c h e l o t t a . D i c i a m o t o r n a : p e r c h é v o g l i a m o c h e i n o s t r i f i g l i a b b i a n o f i n a l m e n t e l a p o s s i b i l i t à d i t o r n a r e e d i c o s t r u i r e i l l o r o f u t u r o q u i . E d i c i a m o c r e d i a m o c i : p e r c h é s e n z a c r e d e r c i , n o n c a m b i e r à m a i n u l l a " . " V o g l i o i n c o n t r a r e i m i e i c o n t e r r a n e i e v o g l i o s e n t i r m i d i r e : ' I o r e s t o q u i ' . E d a a l t r i v o g l i o s e n t i r m i d i r e : ' I o t o r n o ' . E d a t u t t i , m a t u t t i , n o n m i i m p o r t a s e d i d e s t r a o d i s i n i s t r a , d a c h i m a g a r i n o n v o t a d a t a n t o t e m p o p e r c h é p e n s a c h e t a n t o n o n c a m b i e r à m a i n i e n t e , d a t u t t i v o g l i o s e n t i r e : ' c r e d i a m o c i ' . I o - c o n c l u d e T r i d i c o - c i c r e d o e v o g l i o c h e a n c h e v o i c i c r e d i a t e " .