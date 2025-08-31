R o m a , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " T r i d i c o , p e r d i f e n d e r e l a D i C e s a r e , d i c e c h e F d i l a s t a r e b b e a t t a c c a n d o p e r ‘ u n v e c c h i o t w e e t s t r a v o l t o p e r a t t r i b u i r l e t e s i m a i s o s t e n u t e e p a r o l e m a i p r o n u n c i a t e ’ . R i l e g g i a m o i l t w e e t d e l l a p r o f e s s o r e s s a d e d i c a t o , c o n t a n t o d i f o t o g r a f i a , a l l a b r i g a t i s t a B a r b a r a B a l z e r a n i , m o r t a i l 4 m a r z o 2 0 2 4 : ‘ L a t u a r i v o l u z i o n e - s c r i v e v a l a D i C e s a r e - è s t a t a a n c h e l a m i a , l e v i e d i v e r s e n o n c a n c e l l a n o l e i d e e , c o n m a l i n c o n i a u n a d d i o a l l a c o m p a g n a L u n a ’ . C o s a c i s a r e b b e d i s t r a v o l t o c a r o T r i d i c o ? I n c o s a c o n s i s t e r e b b e l a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e ? " . L o a f f e r m a F i l i p p o P i e t r o p a o l o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e C a l a b r i a . " Q u e l l ’ u s c i t a - r i c o r d a - s o l l e v ò n e l P a e s e u n a g i u s t a o n d a t a d i i n d i g n a z i o n e . T u t t e l e t e s t a t e g i o r n a l i s t i c h e - d a l C o r r i e r e a R e p u b b l i c a , d a L a S t a m p a a L a 7 - p a r l a r o n o g i u s t a m e n t e d i t w e e t c h o c . E a r r i v a r o n o c o n d a n n e u n a n i m i . F r a n c e s c o V e r d u c c i d e l P d - p a r t i t o o g g i a l l e a t o d e l l ’ e x p r e s i d e n t e I n p s - s i d e f i n ì ‘ i m p i e t r i t o d i f r o n t e a l g i u d i z i o p o l i t i c o s u l f e n o m e n o d e l l e B r ’ . E c c o , o g g i T r i d i c o d o v r e b b e s o l o f a r e s i l e n z i o , c h i e d e r e s c u s a a l l e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e d e l l e B r i g a t e r o s s e e d a r r o s s i r e p e r l a v e r g o g n a ” .