R o m a , 1 0 s e t ( A d n k r o n o s ) - “ L a C a l a b r i a d e v e r i t o r n a r e a e s s e r e q u e l l a t e r r a d i s o l i d a r i e t à u m a n a e d i s p e r a n z a n e l f u t u r o c h e è s e m p r e s t a t a ” . L o d i c e i l P d d e l l a C a l a b r i a a l l a v i g i l i a d e l l ’ a r r i v o d e l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n , d o m a n i a P o l i s t e n a , C a m i n i e C a t a n z a r o l i d o . " L a C a l a b r i a è i l c u o r e d e l M e d i t e r r a n e o e q u e s t o è u n t e m a p o l i t i c o d i g r a n d i s s i m a a t t u a l i t à , s o p r a t t u t t o d i f r o n t e a l l o s p o p o l a m e n t o c o n t i n u o d e l t e r r i t o r i o p r o d o t t o d a l l e p o l i t i c h e d e l g o v e r n o n a z i o n a l e , c h e h a c a n c e l l a t o i l R e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a , e d a q u e l l e d e l c e n t r o d e s t r a r e g i o n a l e , c h e h a t o l t o a i p o v e r i p e r d a r e a i r i c c h i " , s o t t o l i n e a n o i d e m c a l a b r e s i . " R i s p o s t e e l o q u e n t i a l r a z z i s m o d i S a l v i n i e a d a t t e g g i a m e n t i a n a l o g h i n e l c e n t r o d e s t r a n o s t r a n o s o n o l a s o l i d a r i e t à e s p r e s s a d a i c a l a b r e s i d o p o l a t r a g e d i a d i S t e c c a t o d i C u t r o e l ’ i n t e g r a z i o n e n a t u r a l e , n e i n o s t r i t e r r i t o r i , d i c o m u n i t à p r o v e n i e n t i d a a l t r e n a z i o n i . R i s p e t t o a l c l a s s i s m o d i O c c h i u t o e d e i s u o i a l l e a t i , n o i p e n s i a m o a u n ’ a l t r a C a l a b r i a : d e l l ’ a p e r t u r a , d e l d i a l o g o , d e l l a c o o p e r a z i o n e , d e l r i p o p o l a m e n t o e – c o n c l u d o n o i d e m – d e l l a c e n t r a l i t à n e l b a c i n o d e l M e d i t e r r a n e o , c o m e p o n t e c o n t u t t a l ’ E u r o p a ” .