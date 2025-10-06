R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n g r a t u l a z i o n i a R o b e r t o O c c h i u t o p e r l a v i t t o r i a t r a v o l g e n t e a l l e r e g i o n a l i i n C a l a b r i a . H o s e m p r e c r e d u t o i n l u i , n o n s o l o c o m e p o l i t i c o e a m m i n i s t r a t o r e , m a c o m e u o m o e s e r v i t o r e d e l l o S t a t o . È u n a v i t t o r i a c h e n o n m i s o r p r e n d e : l ’ e n n e s i m o s u c c e s s o d e l c e n t r o d e s t r a e u n v e r o t r i o n f o p e r F o r z a I t a l i a " . L o s c r i v e s u X i l m i n i s t r o p e r l e R i f o r m e i s t i t u z i o n a l i e l a s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a E l i s a b e t t a C a s e l l a t i . " I n u m e r i c o n f e r m a n o a n c o r a u n a v o l t a l ’ o t t i m o s t a t o d i s a l u t e d e l m o v i m e n t o a z z u r r o : u n p a r t i t o i n c r e s c i t a , a t t r a t t i v o e s e m p r e p i ù p r o t a g o n i s t a d e l f u t u r o d e l P a e s e " , c o n c l u d e .