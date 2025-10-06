R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n C a l a b r i a l a s c o n f i t t a d e l c a m p o p r o g r e s s i s t a è n e t t a . V o g l i a m o r i n g r a z i a r e i n n a n z i t u t t o G i u s e p p e T r i d i c o p e r l a g e n e r o s i t à e l a p a s s i o n e c o n c u i h a c o n d o t t o u n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e b r e v e è p a r t i c o l a r m e n t e d i f f i c i l e . A n c o r a u n a v o l t a i l d a t o s e m p r e p i ù d r a m m a t i c o d e l l ’ a s t e n s i o n e s e g n a l a u n e l e m e n t o d i c r i s i c h e s e m b r a c o l p i r e i n m o d o p i ù r i l e v a n t e l a n o s t r a p r o p o s t a p o l i t i c a " . L o a f f e r m a n o A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " È p e r ò e v i d e n t e c h e l ’ u n i t à d e l l a c o a l i z i o n e a c u i a b b i a m o c o n t r i b u i t o c o n l e a l t à e i m p e g n o è c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a m a n o n s u f f i c i e n t e . L ’ i m p r e s s i o n e c h e i l c a m p o p r o g r e s s i s t a r i s u l t i i l f r u t t o d i i m p r o v v i s a z i o n e e d i n e c e s s i t à p i ù c h e l ’ e s p r e s s i o n e d i u n a c h i a r a i d e a d i P a e s e c o n t i n u a a p e s a r e s u l l ’ e f f i c a c i a d e l l a n o s t r a p r o p o s t a . O c c o r r e d u n q u e - c o n c l u d o n o B o n e l l i e F r a t o i a n n i - i n s i s t e r e m a s e r v e u n c a m b i o d i p a s s o c h e n o n p u ò p i ù e s s e r e r i n v i a t o " .