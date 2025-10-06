Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "In Calabria la sconfitta del campo progressista è netta. Vogliamo ringraziare innanzitutto Giuseppe Tridico per la generosità e la passione con cui ha condotto una campagna elettorale breve è particolarmente difficile. Ancora una volta il dato sempre più drammatico dellastensione segnala un elemento di crisi che sembra colpire in modo più rilevante la nostra proposta politica". Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. "È però evidente che lunità della coalizione a cui abbiamo contribuito con lealtà e impegno è condizione necessaria ma non sufficiente. Limpressione che il campo progressista risulti il frutto di improvvisazione e di necessità più che lespressione di una chiara idea di Paese continua a pesare sullefficacia della nostra proposta. Occorre dunque - concludono Bonelli e Fratoianni - insistere ma serve un cambio di passo che non può più essere rinviato".