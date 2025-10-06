R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D o p o l a d o c c i a f r e d d a n e l l e M a r c h e l u n e d ì s c o r s o , s t a v o l t a l a d o c c i a è a t e m p e r a t u r a g l a c i a l e . I l c e n t r o s i n i s t r a i n C a l a b r i a s u b i s c e u n a n u o v a s c o n f i t t a e d i d i m e n s i o n i a n c o r a p i ù a m p i e r i s p e t t o a u n a s e t t i m a n a f a : c i r c a 1 8 i p u n t i d i d i s t a c c o , m e n t r e l o s p o g l i o è i n c o r s o , t r a l ' a z z u r r o R o b e r t o O c c h i u t o , r i c o n f e r m a t o p r e s i d e n t e , e l o s f i d a n t e P a s q u a l e T r i d i c o , e u r o p a r l a m e n t a r e M 5 S . U n a e l e z i o n e " p a r t i c o l a r e " q u e l l a c a l a b r e s e : l e u r n e c o n v o c a t e d a O c c h i u t o d o p o u n a v v i s o d i g a r a n z i a , l a c o a l i z i o n e c o s t r u i t a i n f r e t t a e f u r i a e u n a m e s a t a d i c a m p a g n a e l e t t o r a l e . F a t t o r i c h e p o s s o n o a v e r i n c i s o , i n u n q u a d r o d i v i t t o r i a n i t i d a p e r i l c e n t r o d e s t r a . C o n l ' a f f l u e n z a c h e s c e n d e , s i a n e l l e M a r c h e c h e i n C a l a b r i a . N e l l e p r i m e d u e r e g i o n i a l v o t o d e l l a t o r n a t a d ' a u t u n n o , i l c e n t r o s i n i s t r a p a r t i v a a l l ' i n s e g u i m e n t o e n o n è r i u s c i t o a d a l l a r g a r e l a p a r t e c i p a z i o n e . D i c e C o n t e : " Q u e s t o c i a m a r e g g i a e c i s p i n g e a m e t t e r c i i n d i s c u s s i o n e e a f a r e a n c o r a d i p i ù p e r d i m o s t r a r e c h e n o , n o n s i a m o ' t u t t i u g u a l i ' n e l m o d o d i i n t e n d e r e l a p o l i t i c a " . D u r a l ' a n a l i s i d i A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i : l ' a s t e n s i o n i s m o " s e m b r a c o l p i r e i n m o d o r i l e v a n t e " i l c e n t r o s i n i s t r a . U r g e " u n c a m b i o d i p a s s o " n e l l a c o a l i z i o n e , i n c a l z a n o d a A v s . P e r i l P d p a r l a I g o r T a r u f f i , r e s p o n s a b i l e O r g a n i z z a z i o n e d e l l a s e g r e t e r i a d i E l l y S c h l e i n e r i b a d i s c e l a l i n e a d e m . P r i m o : l a s t r a d a r e s t a q u e l l a " d e l l ' a l l e a n z a l a r g a " . S e c o n d o : " I c o n t i d i q u e s t a t o r n a t a e l e t t o r a l e a n d r a n n o f a t t i a l l a f i n e " . L u n e d ì p r o s s i m o i l c e n t r o s i n i s t r a s i a s p e t t a d i f e s t e g g i a r e l a r i e l e z i o n e d i E u g e n i o G i a n i i n T o s c a n a . M a i r i f o r m i s t i d e m m e t t o n o i n g u a r d i a d a l l ' ' a c c o n t e n t a r s i ' d e l l e p o s s i b i l i v i t t o r i e i n T o s c a n a , P u g l i a e C a m p a n i a . " T e n e r c i i n o s t r i n o n b a s t a " , o s s e r v a u n b i g d e l l ' a r e a r i f o r m i s t a . O c c o r r e a n d a r e a p r e n d e r e c h i n o n v o t a p i ù . " B i s o g n a l a v o r a r e s u l p r o f i l o d e l P d p e r r e n d e r l o d a v v e r o p l u r a l e e c a p a c e d i i n t e r c e t t a r e v o t i d i c h i o g g i s i a s t i e n e . P e r c h é u n P d c h e c r e s c e è a l l a b a s e d i q u a l s i a s i a l t e r n a t i v a " . E q u e s t o f a r à p a r t e d e i ' c o n t i ' c h e s i f a r a n n o n e l P d a l l a f i n e d e l l a t o r n a t a e l e t t o r a l e . C o n t e r i n g r a z i a T r i d i c o a c u i " v a i l p i ù s i n c e r o r i n g r a z i a m e n t o p e r l ' i m p e g n o e l a g e n e r o s i t à c o n c u i h a c o n d o t t o q u e s t a c a m p a g n a e l e t t o r a l e p r e c i p i t a t a i n p i e n a e s t a t e i n u n a p a r t i t a c h e s a p e v a m o s a r e b b e s t a t a d i f f i c i l e e i n s a l i t a c o n t r o i l P r e s i d e n t e u s c e n t e , o l t r e t u t t o r i c a n d i d a t o i n u n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e l a m p o " . U n a " d e d i z i o n e e u n i m p e g n o " c h e p e r C o n t e n o n s o n o s t a t i " v a n i , p e r c h é P a s q u a l e è r i u s c i t o a c o s t r u i r e i n p o c h i s s i m o t e m p o u n n u o v o p e r c o r s o p o l i t i c o , c o n p r o g r a m m i e p r o p o s t e c h e c i c o n s e n t i r a n n o d i a v e r e p o s i z i o n i f o r t i e c h i a r e d a l l ’ o p p o s i z i o n e e c i a p r o n o a u n f u t u r o d i s p e r a n z a , p e r l a v o r a r e a l l a C a l a b r i a c h e v e r r à " . Q u a n t o a l d a t o e l e t t o r a l e , m e n t r e a n c o r a a r r i v a n o i r i s u l t a t i , d a l M o v i m e n t o s i f a s a p e r e c h e l a p e r c e n t u a l e d e i 5 S t e l l e p i ù l a l i s t a T r i d i c o , c a n d i d a t o M 5 S , " a r r i v a a l 1 4 % " . C ' è t e n u t a r i s p e t t o a l r i s u l t a t o d e l l e e u r o p e e d e l l o s c o r s o a n n o . T a r u f f i s i c o n c e n t r a s u l d a t o d e l P d " c h e s i è p r e s e n t a t o c o n d u e l i s t e , q u e l l a d e l P d e q u e l l a d e i D e m o c r a t i c i e P r o g r e s s i s t i . I l r i s u l t a t o d e l l e d u e l i s t e è i n t o r n o a l 2 0 % i n c r e s c i t a r i s p e t t o a l l e u l t i m e r e g i o n a l i . A n c h e s e o v v i a m e n t e , d i f r o n t e a l l a s c o n f i t t a , q u e s t o d a t o n o n b a s t a . C o m e n o n b a s t a p e r i l c e n t r o s i n i s t r a e s s e r e p a s s a t i d a l 2 7 % d e l l e u l t i m e r e g i o n a l i a l 4 1 % d i o g g i " . Q u i n d i , s o t t o l i n e a l ' e s p o n e n t e P d , " p e r n o i r i m a n e f e r m o l ' i m p e g n o n e l c o n s o l i d a r e l ' a l l e a n z a d i c e n t r o s i n i s t r a c e r t i c h e n e i p r o s s i m i a p p u n t a m e n t i l e v i t t o r i e a r r i v e r a n n o . L ' u n i t à d e l c e n t r o s i n i s t r a è e r i m a n e i n f a t t i u n a c o n d i z i o n e i n d i s p e n s a b i l e p e r v i n c e r e e g o v e r n a r e " . E i l b i l a n c i o d i f a r à a l l a f i n e . A n c h e i n t e r m i n i d i v o t i i n t o t a l e . " M a r c h e e C a l a b r i a s o n o d u e i m p o r t a n t i R e g i o n i c h e i n s i e m e c o n t a n o c i r c a 3 m l n d i a b i t a n t i . N e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e v o t e r a n n o R e g i o n i c o m e T o s c a n a , P u g l i a c h e c o n t a n o o l t r e 4 m l n d i a b i t a n t i c i a s c u n a . O l a C a m p a n i a , c o n 6 m l n d i a b i t a n t i l a s e c o n d a R e g i o n e p i ù p o p o l o s a d ' I t a l i a e l a p r i m a d e l M e z z o g i o r n o . S o l o d o p o i l 2 3 n o v e m b r e p o t r e m o f a r e u n a v a l u t a z i o n e p o l i t i c a e d u n b i l a n c i o p i ù c o m p i u t o " . C ' è c h i p e r ò u n p r i m o b i l a n c i o l o f a g i à . A r r i v a d a u n p a d r e n o b i l e d e l l ' U l i v o e n o n è p e r n i e n t e p o s i t i v o . " L a d e m o c r a z i a è d e m o c r a z i a s o l o s e e s i s t e u n a c o n c r e t a a l t e r n a t i v a c h e c o n s e n t a a l c i t t a d i n o d i s c e g l i e r e . M a r c h e e C a l a b r i a d i c o n o c h e a l m o m e n t o n o n c ’ è " , s c r i v e s u i s o c i a l A r t u r o P a r i s i . D a u n a l t r o v e r s a n t e a n c h e A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i ' s u o n a n o l a s v e g l i a ' a g l i a l l e a t i . " I n C a l a b r i a l a s c o n f i t t a d e l c a m p o p r o g r e s s i s t a è n e t t a " , l a p r e m e s s a d e i l e a d e r d i A v s . B o n e l l i e F r a t o i a n n i s o t t o l i n e n a o p o i i l " d a t o s e m p r e p i ù d r a m m a t i c o d e l l ’ a s t e n s i o n e " c h e " s e g n a l a u n e l e m e n t o d i c r i s i c h e s e m b r a c o l p i r e i n m o d o p i ù r i l e v a n t e l a n o s t r a p r o p o s t a p o l i t i c a " . E q u i n d i d i v e n t a " e v i d e n t e c h e l ’ u n i t à d e l l a c o a l i z i o n e a c u i a b b i a m o c o n t r i b u i t o c o n l e a l t à e i m p e g n o , è c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a m a n o n s u f f i c i e n t e . L ’ i m p r e s s i o n e c h e i l c a m p o p r o g r e s s i s t a r i s u l t i i l f r u t t o d i i m p r o v v i s a z i o n e e d i n e c e s s i t à p i ù c h e l ’ e s p r e s s i o n e d i u n a c h i a r a i d e a d i P a e s e c o n t i n u a a p e s a r e s u l l ’ e f f i c a c i a d e l l a n o s t r a p r o p o s t a . O c c o r r e d u n q u e i n s i s t e r e , m a s e r v e u n c a m b i o d i p a s s o c h e n o n p u ò p i ù e s s e r e r i n v i a t o " .