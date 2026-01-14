R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t a n u o v a i n i z i a t i v a p o r t e r à s u l t e r r i t o r i o d i C a i v a n o u n p e r c o r s o d i a s c o l t o , p r e v e n z i o n e e s o s t e g n o e d u c a t i v o r i v o l t o a s t u d e n t i , f a m i l i a r i e i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e . S i s v i l u p p e r à n e l l ’ a m b i t o d i u n ’ a t t i v i t à d i a n a l i s i e v a l u t a z i o n e d e l c o n t e s t o g i o v a n i l e i n r a p p o r t o c o n l e i s t i t u z i o n i , c o n l a f a m i g l i a e l a s c u o l a . S o n o s t a t i a n n i d i s o s t e g n o e d i p r o g e t t i v o l t i a r i m e t t e r e i n p i e d i l a c o m u n i t à t e r r i t o r i a l e : l ’ i m p e g n o a f a v o r e d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i d e l l a c i t t à è s t a t o c o s t a n t e , o r a c o n t i n u i a m o a g u a r d a r e a l f u t u r o e i n v e s t i a m o s u g i o v a n i e g i o v a n i s s i m i ” , s p i e g a i l m i n i s t r o p e r l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e P a o l o Z a n g r i l l o , a l l ’ a v v i o d e l l ’ i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a l D i p a r t i m e n t o d e l l a f u n z i o n e p u b b l i c a e a t t u a t a c o n i l s u p p o r t o d e l M o i g e , i l M o v i m e n t o i t a l i a n o g e n i t o r i . L ’ a t t i v i t à r i e n t r a n e l l ' a t t u a z i o n e d e l p r o g e t t o “ A z i o n i d i r a f f o r z a m e n t o d e l l a c a p a c i t à a m m i n i s t r a t i v a d e l C o m u n e d i C a i v a n o p e r i l m i g l i o r a m e n t o d e l b e n e s s e r e s o c i a l e ” . C o m e r i l e v a t o d a l M o i g e , i d a t i n a z i o n a l i d e l 2 0 2 5 f o t o g r a f a n o u n a s i t u a z i o n e a l l a r m a n t e : o l t r e 7 0 0 . 0 0 0 r a g a z z i i t a l i a n i c o n v i v o n o c o n p r o b l e m i d i s a l u t e m e n t a l e . A n s i a e d e p r e s s i o n e s o n o t r a i p i ù d i f f u s i : i n u m e r i m o s t r a n o c h e a s o f f r i r n e è i l 4 9 , 4 % d e i r a g a z z i t r a i 1 8 e i 2 5 a n n i . I l q u a d r o è p a r t i c o l a r m e n t e c r i t i c o p e r l a f a s c i a a d o l e s c e n z i a l e ( R e p o r t O C S E - 2 0 2 5 ) . Q u e s t a i n i z i a t i v a , r e a l i z z a t a c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e l M o i g e , s i c o n c r e t i z z a n e l c o n t e s t o d i C a i v a n o : u n t e r r i t o r i o c h e n e g l i u l t i m i a n n i h a v i s s u t o f o r t i c r i t i c i t à s o c i a l i e d e d u c a t i v e , m a c h e o g g i m o s t r a s e g n a l i d i c a m b i a m e n t o c o s t a n t i e c o n c r e t i , a n c h e g r a z i e a l l a v o r o s v o l t o d a l D i p a r t i m e n t o n e g l i u l t i m i d u e a n n i . A g g i u n g e i l m i n i s t r o Z a n g r i l l o : “ Q u e s t o p e r c o r s o r a p p r e s e n t a u n ' u l t e r i o r e s p i n t a v e r s o i l r i l a n c i o d i C a i v a n o , a t t r a v e r s o l a c o s t r u z i o n e d i u n a r e t e t e r r i t o r i a l e a n c o r a p i ù s o l i d a e l ' i m p l e m e n t a z i o n e d i s t r u m e n t i o p e r a t i v i a v a n z a t i p e r i l b e n e s s e r e d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” . L ' a t t i v i t à d e l M o i g e s i i n s e r i s c e i n u n c o n t e s t o t e r r i t o r i a l e c h e h a g i à d a t o p r o v a d i r e s i l i e n z a e c a p a c i t à d i r e a z i o n e . L ’ i n i z i a t i v a p r e v e d e a z i o n i c o n c r e t e c h e c o n s o l i d e r a n n o e a m p l i e r a n n o i r i s u l t a t i g i à o t t e n u t i . A t t r a v e r s o f o c u s g r o u p , q u e s t i o n a r i e i n t e r v i s t e q u a l i t a t i v e , s a r à r e a l i z z a t a l a p r i m a a n a l i s i s i s t e m a t i c a d e l l e c o n d i z i o n i d i b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o d e g l i a d o l e s c e n t i d e l t e r r i t o r i o , c r e a n d o u n a b a s e d a t i f o n d a m e n t a l e p e r o r i e n t a r e f u t u r e p o l i t i c h e d i i n t e r v e n t o . I c o n t e n u t i d e g l i i n t e r v e n t i s a r a n n o c o n c o r d a t i i n s i e m e a l l e s c u o l e c o i n v o l t e , a n c h e i n r e l a z i o n e a l c o n t e s t o s o c i a l e d i r i f e r i m e n t o , g a r a n t e n d o u n a p p r o c c i o p a r t e c i p a t i v o e c a l i b r a t o s u l l e r e a l i e s i g e n z e d e l t e r r i t o r i o . D o c e n t i e g e n i t o r i r i c e v e r a n n o s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r r i c o n o s c e r e p r e c o c e m e n t e s e g n a l i d i d i s a g i o , g e s t i r e s i t u a z i o n i c r i t i c h e e a t t i v a r e p e r c o r s i d i s u p p o r t o , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i p s i c o l o g i p r o f e s s i o n i s t i e t e s t i m o n i a l m o t i v a z i o n a l i . L ’ i n i z i a t i v a f a v o r i r à , i n o l t r e , l a c r e a z i o n e d i p r o t o c o l l i o p e r a t i v i c o n d i v i s i t r a s c u o l e , s e r v i z i s o c i o - s a n i t a r i , f a m i g l i e e i s t i t u z i o n i l o c a l i , s u p e r a n d o l a f r a m m e n t a z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i e g a r a n t e n d o c o n t i n u i t à n e l s o s t e g n o a i r a g a z z i . A t t r a v e r s o u n c o n c o r s o d e d i c a t o , g l i i s t i t u t i p a r t e c i p a n t i p o t r a n n o , i n f i n e , r i c e v e r e r i c o n o s c i m e n t i e c o n o m i c i p e r p o t e n z i a r e l e p r o p r i e d o t a z i o n i d i d a t t i c h e e i m p l e m e n t a r e l a b o r a t o r i d i p r e v e n z i o n e p e r m a n e n t i . A f a r e d a a p r i p i s t a s a r à l ' i s t i t u t o s u p e r i o r e “ F . M o r a n o ” d i C a i v a n o , c h e m e r c o l e d ì 1 4 g e n n a i o 2 0 2 6 o s p i t e r à l ’ U n i t à M o b i l e M o i g e e i l s u o s t a f f d i p s i c o l o g i p e r u n a g i o r n a t a f o r m a t i v a r i v o l t a a s t u d e n t i , d o c e n t i e g e n i t o r i , a r t i c o l a t a i n m o m e n t i d i s t i n t i d i a s c o l t o , c o n f r o n t o e m o t i v a z i o n e , s e g n a n d o l ' i n i z i o d i u n p e r c o r s o c h e c o i n v o l g e r à t u t t e l e s c u o l e s e c o n d a r i e d e l t e r r i t o r i o . “ Q u e s t o p r o g e t t o r a p p r e s e n t a u n ' o c c a s i o n e p e r c o n s o l i d a r e i l p e r c o r s o d i r i l a n c i o g i à a v v i a t o a C a i v a n o ” , d i c h i a r a A n t o n i o A f f i n i t a , D i r e t t o r e G e n e r a l e d e l M o i g e . “ E ’ f o n d a m e n t a l e c o s t r u i r e u n d i a l o g o t r a f a m i g l i e , s c u o l e e i s t i t u z i o n i e l a v o r a r e s u l b e n e s s e r e d e i r a g a z z i a f f i n c h é s i a l a b a s e p e r i l r i l a n c i o s o c i a l e e d e c o n o m i c o d i u n ' i n t e r a c o m u n i t à . A C a i v a n o v o g l i a m o v a l o r i z z a r e i l c a m b i a m e n t o g i à i n a t t o e c o s t r u i r e p e r c o r s i d i r e s i l i e n z a e s p e r a n z a c h e t r a s f o r m i n o l e f r a g i l i t à i n o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a c o l l e t t i v a ” . L ’ i n i z i a t i v a i n t e n d e r a f f o r z a r e l a c o e s i o n e e d u c a t i v a t e r r i t o r i a l e e g a r a n t i r e u n s u p p o r t o e f f i c a c e e c o n t i n u a t i v o a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i i n u n m o m e n t o c r u c i a l e p e r i l f u t u r o d i C a i v a n o .