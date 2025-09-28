R o m a , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o a v v e n u t o q u e s t a m a t t i n a n e l l a c h i e s a d e l P a r c o V e r d e d i C a i v a n o è u n e p i s o d i o d i e s t r e m a g r a v i t à . U n g e s t o c h e r a p p r e s e n t a u n s e g n a l e a l l a r m a n t e d e l c l i m a c h e s i r e s p i r a i n u n t e r r i t o r i o a n c o r a s e g n a t o d a l l a p r e s e n z a d e l l a c r i m i n a l i t à . L ’ e p i s o d i o d i o g g i , i n s i e m e a l l a s p a r a t o r i a a v v e n u t a i e r i s e r a , d i m o s t r a c h e C a i v a n o n o n è a n c o r a i l m o d e l l o d i r i s c a t t o c h e i n m o l t i , d a g l i s c r a n n i d e l G o v e r n o , h a n n o v o l u t o d e s c r i v e r e . È u n a r e a l t à i n c u i n o n s i è s m e s s o d i s p a r a r e , i n c u i l a v i o l e n z a c o n t i n u a a c o n d i z i o n a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e , i n c u i l a c r i m i n a l i t à c o n s e r v a u n c o n t r o l l o d i f f u s o e c a p i l l a r e ” . L o a f f e r m a S t e f a n o G r a z i a n o , c a p o g r u p p o d e l P d i n c o m m i s s i o n e D i f e s a d e l l a C a m e r a . “ Q u a n d o v i e n e c o l p i t o s i m b o l i c a m e n t e u n s a c e r d o t e c o m e M a u r i z i o P a t r i c i e l l o , f i g u r a s ì d i f e d e , m a a n c h e d i i m p e g n o c i v i l e e m o r a l e , v i e n e c o l p i t a l ’ i n t e r a c o m u n i t à c h e r e s i s t e a l l ' i l l e g a l i t à . E d è p e r q u e s t o n e c e s s a r i a u n a r i s p o s t a f o r t e d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i . C a i v a n o n o n h a b i s o g n o d i p a s s e r e l l e . S e r v o n o p o l i t i c h e s t r u t t u r a l i e i n t e r v e n t i c o s t a n t i : s c u o l e a p e r t e e f u n z i o n a n t i , p r e s i d i e d u c a t i v i e s p o r t i v i , l a v o r o , p r e s e n z a r e a l e d e l l o S t a t o s u l t e r r i t o r i o . S o l o c o s ì , f o r s e , s i r e s t i t u i s c e f i d u c i a - c o n c l u d e G r a z i a n o - a c h i o g n i g i o r n o s c e g l i e l a l e g a l i t à . E s p r i m o l a m i a s o l i d a r i e t à a P a d r e M a u r i z i o P a t r i c i e l l o . D i f e n d e r e c h i s i e s p o n e i n p r i m a p e r s o n a p e r l a g i u s t i z i a e p e r l a d i g n i t à d i u n a c o m u n i t à è u n d o v e r e d i c i a s c u n o d i n o i ” .