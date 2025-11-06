R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G l i e p i s o d i d i c r o n a c a r e c e n t i d i m o s t r a n o c h e q u e s t o m o d e l l o d e l G o v e r n o n o n è a s s o l u t a m e n t e v i n c e n t e e n o n m i s e m b r a a b b i a p o r t a t o r i s u l t a t i . M i s e m b r a c h e s i a a n c h e c e r t i f i c a t o c h e , a d e s e m p i o , F r a t e l l i d ' I t a l i a , d o p o a v e r m a n d a t o m i n i s t r i , a v e r s b a n d i e r a t o g r a n d i p r o g e t t i v i n c e n t i , g r a n d i r i v o l u z i o n i , n o n s i s i a n e p p u r e p r e s e n t a t a a l l e e l e z i o n e . U n a t t o n o n m o l t o o n o r e v o l e d i r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a , s e t i s e i a s s u n t o u n a r e s p o n s a b i l i t à d i f r o n t e a u n a c o m u n i t à c i t t a d i n a " . C o s ì i l l e a d e r d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e G i u s e p p e C o n t e , a m a r g i n e d i u n e v e n t o e l e t t o r a l e a S e s s a A u r u n c a c o n R o b e r t o F i c o . " E ' i n u t i l e s t r o m b a z z a r e - p r o s e g u e - r i c h i a m a r e i r i f l e t t o r i q u a n d o c ' è l ' e p i s o d i o , s c e n d e r e i n q u e l l e o c c a s i o n i , m a n d a r e i m i n i s t r i c h e f e r m a n o i t r e n i p e r a r r i v a r e a C a i v a n o . C o n g r a n d e d i f f i c o l t à t r a l ' a l t r o c r e a t a a t u t t i i p e n d o l a r i c h e s o n o s u l t r e n o . N o n è c o s ì c h e s i r i s o l v o n o i p r o b l e m i " . " P r e n d i a m o q u e l m i l i a r d o d i e u r o c h e è i n A l b a n i a , f a c c i a m o r i e n t r a r e q u e l l e c e n t i n a i a d i a g e n t i , i m p i e g h i a m o l o q u i . P e r l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , p e r p r e s i d i a r e i t e r r i t o r i , p e r a u m e n t a r e i l n u m e r o d e l l e t e l e c a m e r e , p e r r i s p o n d e r e a l b i s o g n o d i s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .