R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a q u a l i t à d e l d a t o è f o n d a m e n t a l e p e r l a r i c e r c a f a r m a c e u t i c a e f a r m a c o l o g i c a : p e r m e t t e , a t t r a v e r s o l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d i v e l o c i z z a r e l e d i a g n o s i , i n d i v i d u a r e m e g l i o l e t e r a p i e , r a g i o n a r e s u l l e a p p a r e c c h i a t u r e e l e t t r o m e d i c a l i c h e q u o t i d i a n a m e n t e v e n g o n o i m p i e g a t e p e r l a c u r a d e l l e p e r s o n e e c i c o n s e n t e d i l a n c i a r e , i n v i a d e f i n i t i v a , l a c o s i d d e t t a t e l e a s s i s t e n z a e l a t e l e m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e . E ' e s s e n z i a l e p e r ò c h e q u e l d a t o v e n g a v a l o r i z z a t o n e l m o d o m i g l i o r e e u t i l i z z a t o s o l o p e r f i n a l i t à l e g a t e a l l a d i a g n o s i , a l l a t e r a p i a o a l l a r i c e r c a " . C o s ì A l e s s i o B u t t i , s e n a t o r e e s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o c o n d e l e g a a l l ' I n n o v a z i o n e , p a r t e c i p a n d o o g g i a l l ' e v e n t o ' H e a l t h D a t a R e v o l u t i o n ' o r g a n i z z a t o e p r e s e n t a t o d a F e d e r a t e d I n n o v a t i o n @ M i n d i n c o l l a b o r a z i o n e c o n B r a c c o a M i l a n o , s o t t o l i n e a c h e " i l G o v e r n o s t a l a v o r a n d o p e r q u a l i f i c a r e m e g l i o i l r a p p o r t o t r a p r i v a t o e p u b b l i c o , p e r c h é s o l o a t t r a v e r s o q u e s t a s i m b i o s i s i p o s s o n o s f r u t t a r e l e l e v e i n n o v a t i v e l e g a t e a l d a t o " . I l s e n a t o r e s i è a n c h e s o f f e r m a t o s u l l ' i m p o r t a n z a d e l F a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o ( F s e ) 2 . 0 , " u n o b i e t t i v o e u r o p e o s u l q u a l e i l G o v e r n o s t a i n v e s t e n d o c i r c a 1 m i l i a r d o e 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o " . L o s t r u m e n t o , u n i t a m e n t e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l d a t o c l i n i c o s a n i t a r i o , " r a p p r e s e n t e r à l a s t o r i a c l i n i c a d e l p a z i e n t e e c o n s e n t i r à u n a c c e s s o m o l t o p i ù a g e v o l e , s e m p l i c e e s e m p l i f i c a t o a n c h e a l m e d i c o , c h e è c h i a m a t o a p o p o l a r e d i d a t i i l F s e " .