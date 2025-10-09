R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P e r l a s c u o l a i l b u l l i s m o è u n t e m a , m a l a s c u o l a n o n p u ò e s s e r e l a s c i a t a d a s o l a . S p e s s o s i t e n d e a d e l e g a r e a l l a s c u o l a t a n t e a z i o n i m a c ' è b i s o g n o d i r e l a z i o n i p o s i t i v e c o n l ' e s t e r n o " . L o h a d e t t o C r i s t i n a C o s t a r e l l i , p r e s i d e n t e d e l l ' A n p ( A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e P r e s i d i ) L a z i o , i n t e r v e n e n d o a g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l ' e d u c a z i o n e e d e l l a p r e v e n z i o n e a l P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e A d n k r o n o s . " P e r q u e s t o l a s c u o l a d e v e a p r i r s i s e n z a d i f f i d e n z a e a u t o r e f e r e n z i a l i t à . E ' i m p o r t a n t e - h a a g g i u n t o - c h e i d o c e n t i c a p i s c a n o i s e g n a l i , i c a m b i a m e n t i d i c o m p o r t a m e n t o , i s i n t o m i d i d i s a g i o d e i g i o v a n i " .