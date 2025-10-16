R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - R i c o r d a r e e c e l e b r a r e i l q u a r a n t e s i m o a n n o d e l l a f o n d a z i o n e d i U n i o n e b u d d h i s t a i t a l i a n a e i l v e n t i c i n q u e s i m o d e l l a f i r m a d e l l ’ I n t e s a t r a l o S t a t o i t a l i a n o e U b i , a c c o r d o s i g l a t o i l 1 2 m a r z o 2 0 0 0 e p o i r a t i f i c a t o c o n l e g g e n e l 2 0 1 2 . Q u e s t o i l d u p l i c e o b i e t t i v o d e l c o n f r o n t o d i q u e s t a m a t t i n a n e l l a S a l a d e l R e f e t t o r i o d e l l a C a m e r a . S o n o i n t e r v e n u t i F i l i p p o S c i a n n a , p r e s i d e n t e d i U n i o n e b u d d h i s t a i t a l i a n a , i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l ’ I n t e r n o W a n d a F e r r o , l ' e x p r e m i e r M a s s i m o D ' A l e m a , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e I t a l i a n i e u r o p e i , i l p r o f e s s o r M a r c o V e n t u r a e l a p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M a i t r e y a M a r i a A n g e l a F a l à . A i n t r o d u r r e i l a v o r i d a r e m o t o l a v i c e p r e s i d e n t e d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a A n t o n e l l a S b e r n a . " R i m a n e c o s t a n t e l ’ i m p e g n o d e l l o S t a t o a p r o s e g u i r e , n e l s o l c o d e i p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i , u n p e r c o r s o d i d i a l o g o c o s t r u t t i v o c o n l e c o m u n i t à r e l i g i o s e , a t t e n t o a l l e n u o v e e s i g e n z e c h e n a s c o n o d a l m u t a r e d e l l a s o c i e t à . L ’ a u s p i c i o è q u e l l o d i s a p e r c o n i u g a r e , c o n e q u i l i b r i o e l u n g i m i r a n z a , i v a l o r i b u d d h i s t i d i f r a t e l l a n z a e a c c o g l i e n z a c o n i s o l i d i v a l o r i f o n d a n t i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a , a f f i n c h é i l d i a l o g o e i l r e c i p r o c o r i c o n o s c i m e n t o c o n t i n u i n o a t r a c c i a r e l a v i a d e l l a c o n v i v e n z a e d e l l a p a c e t r a i p o p o l i . L ’ U n i o n e b u d d h i s t a t a l i a n a h a s a p u t o i n t e r p r e t a r e p i e n a m e n t e q u e s t o s p i r i t o , f a c e n d o d e l d i a l o g o u n m e t o d o e d e l r i c o n o s c i m e n t o u n o r i z z o n t e d i c i v i l t à " , s p i e g a i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l ' I n t e r n o W a n d a F e r r o . " I l c a m m i n o d e l l ’ a t t u a z i o n e d e l l ’ A r t . 8 è s t a t o p a r t i c o l a r m e n t e f a t i c o s o , d r a m m a t i c o , p i e n o d i o s t a c o l i m a , t u t t a v i a n e c e s s a r i o p e r r e a l i z z a r e l o s p i r i t o d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e , i m p r o n t a t a a l l ’ a p e r t u r a d e m o c r a t i c a v e r s o i c i t t a d i n i . R i t e n g o c h e l ’ i n s e g n a m e n t o d i c u i U b i è p o r t a t r i c e s i a u n p e r f e t t o a n t i d o t o c o n t r o l e d u e p r i n c i p a l i s f i d e d e l m o n d o o c c i d e n t a l e , c o s t r u i r e u n a d i m e n s i o n e r e l a z i o n a l e p e r v i v e r e i n s i e m e i n p a c e e g o v e r n a r e l a p o t e n z a d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n i c o - s c i e n t i f i c a . S e q u e s t i s o n o i d u e g r a n d i p r o b l e m i d a a f f r o n t a r e n e l p r e s e n t e , c o m e s e f o s s i m o u n a n a v e c h e h a s c i o l t o g l i o r m e g g i s e n z a u n a b u s s o l a a g u i d a r e i l v i a g g i o , r i t e n g o c h e l ’ e s p e r i e n z a e l a t r a d i z i o n e b u d d h i s t a r i g u a r d i n o t u t t i n o i e c i o f f r a n o u n p e n s i e r o f i l o s o f i c o e s p i r i t u a l e a l l ’ a l t e z z a d i q u e s t i g r a n d i c a m b i a m e n t i " , c o n c l u d e M a s s i m o D ’ A l e m a .