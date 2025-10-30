B r a s i l i a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - - I l p r e s i d e n t e d e l B r a s i l e , L u i z I n á c i o L u l a d a S i l v a , h a f a t t o a p p e l l o a l l ' u n i t à p e r c o m b a t t e r e l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a , n e l l a s u a p r i m a d i c h i a r a z i o n e p u b b l i c a s u l l ' o p e r a z i o n e d i p o l i z i a i n d u e a r e e d e l l e f a v e l a s n e l l a z o n a n o r d d i R i o d e J a n e i r o , c h e h a c a u s a t o p i ù d i 1 2 0 m o r t i . “ N o n p o s s i a m o a c c e t t a r e c h e l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a c o n t i n u i a d i s t r u g g e r e f a m i g l i e , o p p r i m e r e i v i c i n i e d i f f o n d e r e d r o g a e v i o l e n z a n e l l e c i t t à ” , h a s c r i t t o s u X , d o p o e s s e r s i r i u n i t o c o n i l s u o g a b i n e t t o a l P a l a z z o d e l l ' A l v o r a d a p e r d i s c u t e r e d i q u a n t o a c c a d u t o m a r t e d ì n e i c o m p l e s s i d i P e n h a e A l e m a o . L u l a h a a n n u n c i a t o d i a v e r i n c a r i c a t o i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , R i c a r d o L e w a n d o w s k i , e i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a P o l i z i a F e d e r a l e , A n d r e i R o d r i g u e s , d i r e c a r s i a R i o d e J a n e i r o p e r i n c o n t r a r e i l g o v e r n a t o r e d e l l o S t a t o , C l á u d i o C a s t r o . H a i n o l t r e s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à d i “ l a v o r a r e i n m o d o c o o r d i n a t o ” p e r “ c o l p i r e l a s p i n a d o r s a l e ” d e l l a c r i m i n a l i t à s e n z a m e t t e r e a r i s c h i o p o l i z i o t t i e c i v i l i e h a r i c o r d a t o c h e i l g o v e r n o h a g i à p r e s e n t a t o u n a r i f o r m a d e l l a l e g g e s u l l a s i c u r e z z a c h e m i r a a l l a “ a z i o n e c o n g i u n t a ” d i t u t t e l e f o r z e d i p o l i z i a . L a r i f o r m a d e l l a s i c u r e z z a c i t a t a d a L u l a è g i à a l l ' e s a m e d e l C o n g r e s s o d a l m e s e d i a p r i l e , m a s i t r o v a i n u n a f a s e i n t e r m e d i a d e l s u o i t e r a c a u s a d e l l a m a n c a n z a d i c o n s e n s o t r a l e f o r z e p a r l a m e n t a r i . F r a l e a l t r e c o s e , l a n o r m a p r o p o n e d i i n t e g r a r e l e d i v e r s e f o r z e d i p o l i z i a s o t t o i l c o m a n d o d e l g o v e r n o f e d e r a l e . S e c o n d o l ' u l t i m o b i l a n c i o d e l g o v e r n o d i R i o d e J a n e i r o , 1 2 1 p e r s o n e , t r a c u i q u a t t r o p o l i z i o t t i , s o n o m o r t e d u r a n t e l ' o p e r a z i o n e d i m a r t e d ì , c o n s i d e r a t a l a p i ù l e t a l e n e l l a s t o r i a d e l l o S t a t o , u n a c i f r a l e g g e r m e n t e i n f e r i o r e a q u e l l e a p p a r s a n e l l e u l t i m e o r e , c h e p a r l a v a d i 1 3 8 v i t t i m e .