R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a r i c e r c a c l i n i c a i t a l i a n a n e l l ' a m b i t o d e l l a b r o n c o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ( B p c o ) , m a l a t t i a r e s p i r a t o r i a c r o n i c a , è p r o t a g o n i s t a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . U n o s t u d i o c o n d o t t o i n t e r a m e n t e i n I t a l i a , ' C h o r o s O r i o n ' , h a d e s c r i t t o l ' e f f i c a c i a d e l l a t r i p l i c e t e r a p i a a c o m b i n a z i o n e f i s s a c o n b u d e s o n i d e / g l i c o p i r r o n i o / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o i n p a z i e n t i d e l l a ' r e a l l i f e ' , c i o è d e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a . L o s t u d i o , c h e h a c o i n v o l t o 2 5 0 p a z i e n t i d a 2 3 c e n t r i d e l n o s t r o P a e s e , v i e n e p r e s e n t a t o o g g i a l C o n g r e s s o d e l l a E u r o p e a n R e s p i r a t o r y S o c i e t y ( E r s ) i n c o r s o a d A m s t e r d a m . D o p o 3 m e s i d i t r a t t a m e n t o , l a t r i p l i c e t e r a p i a h a e v i d e n z i a t o i n u n c o n t e s t o d i r e a l l i f e d a u n l a t o u n m i g l i o r a m e n t o d e i s i n t o m i t i p i c i d e l l a B p c o c o m e t o s s e c o n e s p e t t o r a t o , d a l l ' a l t r o i l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a c o n u n a r i d u z i o n e s o s t a n z i a l e d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i . P e r o t t e n e r e q u e s t i d a t i d e l l a ' v i t a r e a l e ' , s o n o s t a t i u t i l i z z a t i i e P r o ( E l e c t r o n i c p a t i e n t r e p o r t e d o u t c o m e s ) , q u e s t i o n a r i c h e c o n s e n t o n o d i r a c c o g l i e r e d i r e t t a m e n t e l a v o c e d e i p a z i e n t i , p e r m e t t e n d o d i v a l u t a r e i l o r o s i n t o m i e l a l o r o q u a l i t à d i v i t a s e n z a l ' i n t e r p r e t a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i . C h o r o s O r i o n - s p i e g a u n a n o t a - p r e v e d e u n p e r i o d o d i t r a t t a m e n t o d i 1 a n n o ( 5 2 s e t t i m a n e ) , c o n c o n t r o l l i a 1 2 , 2 6 e 5 2 s e t t i m a n e d a l l ' i n i z i o d e l t r a t t a m e n t o . " A l c o n g r e s s o E r s s o n o p r e s e n t a t i i d a t i d e l l ' a n a l i s i a d i n t e r i m d e i p r i m i 3 m e s i - a f f e r m a M i c a e l a R o m a g n o l i , d i r e t t o r e d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a c o m p l e s s a d i P n e u m o l o g i a d e l l ' o s p e d a l e C a ' F o n c e l l o A u l s s 2 M a r c a T r e v i g i a n a e p r i m a f i r m a d e l l o s t u d i o - L a t r i p l i c e t e r a p i a i n u n a s i n g o l a c o m b i n a z i o n e a d o s e f i s s a r a p p r e s e n t a u n p a s s o a v a n t i i m p o r t a n t e n e l t r a t t a m e n t o d e l l a B p c o e h a g i à d i m o s t r a t o d i e s s e r e e f f i c a c e n e g l i s t u d i r a n d o m i z z a t i e c o n t r o l l a t i , m a f i n o a o g g i v i e r a n o p o c h e e v i d e n z e n e i c o n t e s t i t i p i c i d e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a . L ' a n a l i s i a d i n t e r i m d e l l o s t u d i o C h o r o s O r i o n c i c o n s e n t e d i v a l u t a r e l ' i m p a t t o a b r e v e t e r m i n e d e l l a t r i p l i c e t e r a p i a , c o n t r i b u e n d o c o s ì a c o l m a r e i l g a p d i c o n o s c e n z e d a l l a l e t t e r a t u r a s c i e n t i f i c a f i n o a o g g i d i s p o n i b i l e . P e r o t t e n e r e u n a v i s i o n e p i ù a m p i a , l o s t u d i o p r o s e g u i r à f i n o a 1 a n n o " . I p a z i e n t i h a n n o c o m p i l a t o d u e q u e s t i o n a r i , p r i m a d e l t r a t t a m e n t o e a 3 m e s i : i l C a t ( C o p d a s s e s s m e n t t e s t ) , f o c a l i z z a t o s u i s i n t o m i , e i l P g i - S ( P a t i e n t g l o b a l i m p r e s s i o n o f s e v e r i t y ) , r e l a t i v o a l l a p e r c e z i o n e d e l l a g r a v i t à d e l l a m a l a t t i a e , q u i n d i , a l l a v a l u t a z i o n e d e l l a q u a l i t à d i v i t a . " A b b i a m o d e s c r i t t o u n a r i d u z i o n e m e d i a d i 1 , 3 p u n t i a l q u e s t i o n a r i o C a t e i l 5 2 % d e i p a z i e n t i h a e v i d e n z i a t o u n m i g l i o r a m e n t o d e i s i n t o m i c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d o p o 3 m e s i - r i f e r i s c e R o m a g n o l i - I n 1 2 s e t t i m a n e , i n o l t r e , è d i m i n u i t a d a l 2 7 , 9 % a l 1 8 , 7 % l a p e r c e n t u a l e d i p a z i e n t i c h e h a n n o d e s c r i t t o l a p r o p r i a s i t u a z i o n e c l i n i c a c o m e g r a v e o m o l t o g r a v e . D a l l ' a l t r o l a t o , è a u m e n t a t o d a l 2 8 , 5 % a l 4 1 , 3 % i l t a s s o d i c o l o r o c h e h a n n o f a t t o r i f e r i m e n t o a u n a g r a v i t à l i e v e o a n e s s u n a g r a v i t à . Q u i n d i l a p e r c e z i o n e s o g g e t t i v a d e l p a z i e n t e r e l a t i v a m e n t e a l l a p a t o l o g i a è c a m b i a t a r a d i c a l m e n t e d o p o s o l o 1 2 s e t t i m a n e d i t r a t t a m e n t o " . U n a l t r o a s p e t t o i n d a g a t o è i l t a s s o a n n u a l i z z a t o d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i , d i m i n u i t o d a 1 , 6 a 0 , 2 6 . " S i t r a t t a d i u n d a t o c h e s i a v v i c i n a a l l ' a s s e n z a d i r i a c u t i z z a z i o n i - c o n t i n u a R o m a g n o l i - Q u e s t o s i t r a d u c e i n u n o t t i m o c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a . L e r i a c u t i z z a z i o n i h a n n o c o m e c o n s e g u e n z a l ' u l t e r i o r e d e c l i n o d e l l a f u n z i o n e p o l m o n a r e , c o n u n p o s s i b i l e i n c r e m e n t o a n c h e d i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i , c o m e a r i t m i e e i s c h e m i e c a r d i a c h e , c h e p o s s o n o e s s e r e r i l e v a t i f i n o a 1 a n n o d i d i s t a n z a d a l l a r i a c u t i z z a z i o n e d e l l a m a l a t t i a . L a r i d u z i o n e d e l l a f r e q u e n z a d i r i a c u t i z z a z i o n i d e t e r m i n a a n c h e u n c a l o d e i r i c o v e r i i n o s p e d a l e e d e l l a m o r t a l i t à . D a q u i l ' i m p o r t a n z a d i u n t r a t t a m e n t o a d e g u a t o e t e m p e s t i v o . L ' a n a l i s i a 5 2 s e t t i m a n e o f f r i r à u n a f o t o g r a f i a p i ù c o m p l e t a e d e t t a g l i a t a s u l l ’ a n d a m e n t o d i q u e s t o d a t o " . " L a B p c o c o l p i s c e 3 9 1 m i l i o n i d i p e r s o n e n e l m o n d o e c i r c a 3 , 3 m i l i o n i i n I t a l i a - r i c o r d a R o m a g n o l i - S i s t i m a c h e c i r c a i l 5 0 % d e i p a z i e n t i c o n B p c o n o n r i c e v a l a d i a g n o s i , p e r t a n t o n o n s a d i e s s e r e m a l a t o . I l p r i n c i p a l e f a t t o r e d i r i s c h i o è c o s t i t u i t o d a l f u m o d i s i g a r e t t a . S p e s s o i t a b a g i s t i s v i l u p p a n o u n a s o r t a d i ' a s s u e f a z i o n e ' a s i n t o m i c o m e t o s s e c o n e s p e t t o r a t o e f i a t o c o r t o s o t t o s f o r z o , c h e s o n o p r o p r i o i s e g n a l i c h e d o v r e b b e r o i n d u r r e a s o s p e t t a r e l a d i a g n o s i e u n a v a l u t a z i o n e c l i n i c a t e m p e s t i v a . L a p a t o l o g i a è c a r a t t e r i z z a t a d a u n a l i m i t a z i o n e d e l f l u s s o a e r e o n e i p o l m o n i e d a s i n t o m i r e s p i r a t o r i p e r s i s t e n t i . R a p p r e s e n t a u n o d e i p r i n c i p a l i p r o b l e m i d i s a l u t e p u b b l i c a e , i n b a s e a l l e s t i m e d e l l ' O m s , è l a t e r z a c a u s a d i m o r t e a l m o n d o " . " L a p r e s e n t a z i o n e d e i p r i m i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o C h o r o s O r i o n r a p p r e s e n t a p e r n o i u n m o t i v o d i g r a n d e o r g o g l i o e c o s t i t u i s c e u n e s e m p i o t a n g i b i l e d e l v a l o r e d e l l a r i c e r c a c l i n i c a i n I t a l i a - c o n c l u d e R a f f a e l a F e d e , d i r e t t o r e m e d i c o A s t r a Z e n e c a I t a l i a - I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o c o n f e r m a n o i b e n e f i c i d e l l a t r i p l i c e t e r a p i a c o n b u d e s o n i d e / g l i c o p i r r o n i o / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o a n c h e n e l l a g e s t i o n e d e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a e v i d e n z i a n d o u n a r i d u z i o n e d e l t a s s o a n n u o d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i d a 1 , 6 a 0 , 2 6 . Q u e s t i d a t i r a f f o r z a n o u l t e r i o r m e n t e i l p r o f i l o d i e f f i c a c i a d e l f a r m a c o g i à d i m o s t r a t o n e l l o s t u d i o E t h o s i n c u i h a m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e r i s p e t t i v a m e n t e d e l 2 4 % e d e l 1 3 % d e l t a s s o d i r i a c u t i z z a z i o n i m o d e r a t e / g r a v i r i s p e t t o a l l a d u p l i c e t e r a p i a c o n L a b a / L a m a e I c s / L a b a e u n a d i m i n u z i o n e d e l 4 9 % d e l l a m o r t a l i t à r i s p e t t o a l l a d u p l i c e t e r a p i a L a b a / L a m a . A t t u a l m e n t e b u d e s o n i d e / g l i c o p i r r o n i o / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o è a l c e n t r o d i u n p r o g r a m m a d i s v i l u p p o c l i n i c o c h e m i r a a d e s t e n d e r n e l ' i m p i e g o a d a l t r e p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e o s t r u t t i v e c o m e l ' a s m a n o n c o n t r o l l a t o , p e r i l q u a l e d u r a n t e i l c o n g r e s s o s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i p r i m i r i s u l t a t i p o s i t i v i d e g l i S t u d i K a l o s & L o g o s . L a n o s t r a p r e s e n z a a l C o n g r e s s o E r s c o n f e r m a i l n o s t r o i m p e g n o i n r i c e r c a i n q u e s t o a m b i t o , c o n l ' o b i e t t i v o d i t r a s f o r m a r e i l p a r a d i g m a d i c u r a d e l l a p a t o l o g i a e d e l i m i n a r e l a B p c o c o m e u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d i m o r t e " .