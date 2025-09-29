R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s / C i n e m a t o g r a f o . i t ) - ' U n a b a t t a g l i a d o p o l ’ a l t r a ' d e b u t t a n e l l e s a l e i t a l i a n e s u p e r a n d o i l m i l i o n e d i e u r o i n q u a t t r o g i o r n i . È i l n u o v o f i l m d i P a u l T h o m a s A n d e r s o n , i n t e r p r e t a t o d a L e o n a r d o D i C a p r i o e S e a n P e n n , a p r e n d e r s i l a v e t t a d e l b o x o f f i c e n e l w e e k e n d 2 5 - 2 8 s e t t e m b r e : d i s p o n i b i l e s u 4 7 8 s c h e r m i , p o r t a a c a s a 1 . 0 6 9 . 3 3 4 e u r o c o n u n a m e d i a d i 2 . 2 3 7 e u r o . I l l a v o r o p r e c e d e n t e d e l r e g i s t a , ' L i c o r i c e P i z z a ' ( c h e n o n p o t e v a c o n t a r e s u u n c a s t s t e l l a r e c o m e i n q u e s t a o c c a s i o n e ) , e s o r d ì c o n 4 3 6 . 9 2 3 e u r o p e r u n t o t a l e f i n a l e d i 1 . 5 3 1 . 5 6 6 e u r o . L ’ i n c a s s o c o m p l e s s i v o d e l w e e k e n d è s t a t o d i 5 . 1 6 3 . 8 9 3 e u r o c o n 7 4 5 . 5 7 7 s p e t t a t o r i , i n c r e s c i t a r i s p e t t o a l p r e c e d e n t e f i n e s e t t i m a n a e a l l o s t e s s o p e r i o d o d e l l ’ a n n o s c o r s o . I l p o d i o è c o m p l e t a t o d a d u e t i t o l i ' a n o m a l i ' . A l s e c o n d o p o s t o t r o v i a m o ' L a c a s a d e l l e b a m b o l e d i G a b b y ' , v e r s i o n e c i n e m a t o g r a f i c a d e l l a s e r i e p e r l ’ i n f a n z i a , c o n 7 3 6 . 2 7 6 e u r o e u n a m e d i a d i 1 . 9 0 7 e u r o i n 3 8 6 s a l e . T e r z a p o s i z i o n e p e r ' A g 4 i n ' , i l f i l m e v e n t o d e d i c a t o a l q u a r t o s c u d e t t o d e l N a p o l i , c h e t r a l ’ a l t r o s e g n a i l r i t o r n o d e l l a F i l m a u r o d i A u r e l i o D e L a u r e n t i i s : g r a z i e a l b i g l i e t t o s u p e r i o r e a i 1 0 e u r o , l ’ i n c a s s o r a g g i u n g e i 6 1 9 . 2 1 2 e u r o c o n u n a m e d i a d i 3 . 9 4 4 e u r o p e r 1 5 7 s c h e r m i . ' L a v o c e d i H i n d R a j a b ' , c h e r i c o s t r u i s c e l a t r a g i c a s t o r i a d e l l a b a m b i n a u c c i s a n e l g e n n a i o 2 0 2 4 d a l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o , e s o r d i s c e a l q u a r t o p o s t o . S u l l a s c i a d e l l a f o r t e a t t e n z i o n e r e g i s t r a t a a l l a M o s t r a d e l C i n e m a d i V e n e z i a ( i n c u i h a v i n t o i l G r a n P r e m i o d e l l a G i u r i a ) e s o p r a t t u t t o d e l l e m a n i f e s t a z i o n i c o n t r o i l g e n o c i d i o p a l e s t i n e s e , i l f i l m è s t a t o l a n c i a t o c o n n u m e r i d a b l o c k b u s t e r ( 4 4 2 s a l e ) r a c c o g l i e n d o 4 2 5 . 1 8 8 e u r o e u n a m e d i a d i 1 . 0 0 8 e u r o ( 4 3 1 . 3 4 3 e u r o c o n s i d e r a n d o l e a n t e p r i m e ) . L ’ a l t r a n e w e n t r y d e l l a t o p , i n s e s t a p o s i z i o n e , è l a c o m m e d i a i t a l i a n a ' E s p r i m i u n d e s i d e r i o ' , c o n M a x A n g i o n i e D i e g o A b a t a n t u o n o , c h e r e g i s t r a 3 1 5 . 5 3 3 e u r o ( c o n l e a n t e p r i m e d i v e n t a n o 3 1 7 . 6 5 9 e u r o ) . I l r e s t o d e l l a c l a s s i f i c a è o c c u p a t o d a t i t o l i g i à i n s f r u t t a m e n t o . ' T h e C o n j u r i n g – I l r i t o f i n a l e ' è q u i n t o c o n 3 2 7 . 5 2 0 e u r o e s u p e r a i 9 m i l i o n i t o t a l i ( 9 . 0 6 8 . 2 0 0 e u r o ) . S e t t i m a p o s i z i o n e p e r ' M a t e r i a l L o v e ' c o n 2 0 4 . 7 5 4 e u r o e u n t o t a l e d i 2 . 4 8 2 . 0 1 6 , s e g u i t o d a ' D u s e ' c o n 1 9 4 . 3 1 0 e u r o e u n t o t a l e d i 5 8 4 . 3 1 2 e u r o , ' T h e L i f e o f C h u c k ' c o n 1 8 8 . 4 1 2 e u r o e u n t o t a l e d i 5 4 5 . 0 5 5 e u r o . C h i u d e l a t o p t e n l ’ a n i m e ' D e m o n S l a y e r – K i m e t s u n o Y a i b a ' c o n 1 8 1 . 7 0 3 e u r o e u n t o t a l e d i 4 . 2 4 2 . 5 5 4 e u r o .