R o m a , 1 2 a g o . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' e s t a t e s e g n a t a d a d u e c l u s t e r d i i n t o s s i c a z i o n e a l i m e n t a r e d a b o t u l i s m o , l a m a l a t t i a c a u s a t a d a l l e t o s s i n e b o t u l i n i c h e ( C l o s t r i d i u m b o t u l i n u m ) c h e p o s s o n o c o n t a m i n a r e s v a r i a t e t i p o l o g i e d i a l i m e n t i . U n a i n t o s s i c a z i o n e r a r a m a m o l t o p e r i c o l o s a e , i n c e r t i c a s i , m o r t a l e c o m e a c c a d u t o n e i t r e d e c e s s i i n S a r d e g n a e i n C a l a b r i a . " P u r t r o p p o l ’ I t a l i a è i l P a e s e e u r o p e o c o n i l p i ù a l t o n u m e r o d i e p i s o d i d i b o t u l i s m o . L ’ 8 0 % d e i c a s i d i a v v e l e n a m e n t o d i q u e s t o t i p o è d o v u t o a c o n s e r v e p r o d o t t e i n c a s a . S e n o n e s e g u i t a c o r r e t t a m e n t e , l a c o n s e r v a z i o n e d i v e g e t a l i s o t t ’ o l i o , o p p u r e c o n s a l e o a c e t o , d e g l i i n s a c c a t i , d e l s u g o d i p o m o d o r o o d e l p e s t o p o t r e b b e e s s e r e r i s c h i o s a " . A f a r e i l p u n t o s o n o g l i e s p e r t i d e l s i t o a n t i - b u f a l e ' D o t t o r e m a è v e r o c h e . . . ? " d e l l a F n o m c e o , l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e g l i O r d i n i d e i m e d i c i e c h i r u r g h i . L e m a r m e l l a t e e l e c o n f e t t u r e " n o n s o n o c o n s i d e r a t e a r i s c h i o b o t u l i s m o p e r c h é l ’ a c i d i t à d e l l a f r u t t a e l o z u c c h e r o a g g i u n t o n e l l a p r e p a r a z i o n e i n i b i s c o n o l a t o s s i n a " , p r e c i s a n o g l i e s p e r t i . L ’ a c c o r g i m e n t o p e r e v i t a r e " s p i a c e v o l i c o n s e g u e n z e è u t i l i z z a r e l a s t e s s a q u a n t i t à d i f r u t t a e z u c c h e r o , o p p u r e a g g i u n g e r e i l s u c c o d i l i m o n e , o p p u r e i p r e p a r a t i a p p o s i t i c h e c o n t e n g o n o p e c t i n e e c o n s e r v a n t i . È i m p o r t a n t e r i c o r d a r e c h e n o n è l a c o t t u r a a e l i m i n a r e l ’ a g e n t e i n f e t t i v o . P e r r i c o n o s c e r e u n a c o n s e r v a o u n a m a r m e l l a t a a v a r i a t a - s u g g e r i s c o n o - b e n p r i m a d e l l a f o r m a z i o n e d e l l a m u f f a , è u t i l e i s p e z i o n a r e i l c o n t e n i t o r e p r i m a d e l c o n s u m o . I t a p p i d e v o n o e s s e r e i n t a t t i e n o n d e f o r m a t i . P e r v e r i f i c a r e c h e c i s i a i l s o t t o v u o t o b a s t a p r e m e r e a l c e n t r o d e l c o p e r c h i o : n o n s i d e v e s e n t i r e i l t i p i c o c l i c k - c l a c k d e i b a r a t t o l i g i à a p e r t i " . N e g l i i n s a c c a t i , p r e s t a r e a t t e n z i o n e a l l a p r e s e n z a d i z o n e v e r d a s t r e ( f e n o m e n i d i p r o t e o l i s i ) , t a l v o l t a a s s o c i a t a a n c h e a f e n o m e n i d i r a m m o l l i m e n t o e a c a t t i v i o d o r i , c h e r a p p r e s e n t a n o u n c a m p a n e l l o d i a l l a r m e d e l l a p r e s e n z a d e l b o t u l i n o ; r i c o r d a r s i c h e i p r o d o t t i i n d u s t r i a l i s o n o g e n e r a l m e n t e s i c u r i p e r l a p r e s e n z a d i n i t r a t i e n i t r i t i , a d d i t i v i i n g r a d o d i i n a t t i v a r e i l b o t u l i n o . N e l l a p r e p a r a z i o n e d e l l e c o n s e r v e i t t i c h e ( t o n n o o s g o m b r o ) è c o n s i g l i a b i l e e v i s c e r a r e i p e s c i a p p e n a p e s c a t i o a c q u i s t a t i . L e s p o r e d e l C l o s t r i d i u m b o t u l i n u m s o n o m o l t o r e s i s t e n t i , p o s s o n o s o p r a v v i v e r e i n c o n s e r v e v e g e t a l i n o n a c i d e c h e s o n o s t a t e s o t t o p o s t e a t r a t t a m e n t i t e r m i c i a n c h e i n t e n s i ( p a s t o r i z z a z i o n e a 7 0 - 1 0 0 ° C ) . L e s p o r e a n c o r a a t t i v e d i v e n t a n o p e r i c o l o s e q u a n d o t r o v a n o c o n d i z i o n i f a v o r e v o l i a l l a g e r m i n a z i o n e : c o m e u n a m b i e n t e a n a e r o b i c o ( a s s e n z a d i o s s i g e n o c o m e n e i v a s e t t i ) , p o c a a c i d i t à ( s u p e r i o r e a p H 4 , 6 ) e u n a t e m p e r a t u r a a m b i e n t e a d a t t a . " P e r e v i t a r e c r i t i c i t à - s i l e g g e s u ' I l F a t t o a l i m e n t a r e ' - l e a z i e n d e s o t t o p o n g o n o i v a s e t t i a c o t t u r a c o n u n a t e m p e r a t u r a c h e a r r i v a a 1 2 1 ° C . C o n d i z i o n i d i f f i c i l i d a r a g g i u n g e r e i n c a s a s e n o n c o n l ’ a u s i l i o d i u n a p e n t o l a a p r e s s i o n e . C h i d e v e p r e p a r a r e c o n s e r v e v e g e t a l i i n c a s a , d o p o a v e r e m o n d a t o e t a g l i a t o c o n c u r a l e v e r d u r e d e v e i m m e r g e r l e i n u n a s o l u z i o n e b o l l e n t e d i a c q u a e a c e t o ( 6 0 : 4 0 ) p e r a l m e n o 2 - 3 m i n u t i e d o p o a g g i u n g e r e o l i o e x t r a v e r g i n e s e n z a l a s c i a r e b o l l e d ’ a r i a n e l c o n t e n i t o r e . I n o g n i c a s o i n c a s o q u a n d o a l l ’ a p e r t u r a s i a v v e r t e u n o d o r e s t r a n o , s i n o t a l a p r e s e n z a d i m u f f a , o p p u r e i l r i g o n f i a m e n t o d e l t a p p o o l a p r e s e n z a d i s c h i u m a c o n v i e n e b u t t a r e v i a t u t t o " . C o m e p o s s i a m o p r e v e n i r e l e i n t o s s i c a z i o n i a l i m e n t a r i ? " A b b i a m o a p p u r a t o c o m e n o n s e m p r e s i a p o s s i b i l e a n n u s a r e n é o s s e r v a r e i g e r m i c h e c a u s a n o i n t o s s i c a z i o n e a l i m e n t a r e - r i s p o n d o g l i e s p e r t i d e l l a F n o m c e o - E s a p p i a m o c h e n o n t u t t i s i p o s s o n o d e b e l l a r e c o n i l l a v a g g i o e l a c o t t u r a . F a r e a t t e n z i o n e a i t e m p i e a i m o d i d i c o n s e r v a z i o n e d e g l i a l i m e n t i , q u i n d i , è r a c c o m a n d a t o . L a p r i m a r e g o l a è r i s p e t t a r e l ’ i g i e n e i n c u c i n a : l a v a r e l e m a n i p r i m a e d o p o l a m a n i p o l a z i o n e d e l c i b o ; i g i e n i z z a r e l e a t t r e z z a t u r e e i p i a n i d i l a v o r o ; n o n u t i l i z z a r e u t e n s i l i a r r u g g i n i t i e c o n m a t e r i a l i r o v i n a t i . Q u e s t e r e g o l e d i b a s e v a l g o n o s o p r a t t u t t o q u a n d o s i p r e p a r a n o c o n s e r v e e q u a n d o s i u t i l i z z a n o a l i m e n t i c r u d i . L ’ i g i e n e c o n t i n u a i n d i s p e n s a e i n f r i g o r i f e r o , s e g u e n d o l e i n d i c a z i o n i s u l l a s c a d e n z a e s u l l a m o d a l i t à d i c o n s e r v a z i o n e d e g l i a l i m e n t i " . S e s o s p e t t i a m o d i a v e r m a n g i a t o c i b o a v a r i a t o o c o n t a m i n a t o , i s i n t o m i g e n e r a l m e n t e i n t e r e s s a n o l ’ a p p a r a t o d i g e r e n t e . " D i a r r e a , v o m i t o , f e b b r e e c r a m p i a d d o m i n a l i ( g a s t r o e n t e r i t e ) i n s o r g o n o g i à d u r a n t e l a d i g e s t i o n e e f i n o a 7 2 o r e d o p o . S a r à i n q u e s t i c a s i n e c e s s a r i o r i v o l g e r s i a l p r o p r i o m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e o , i n p r e s e n z a d i s i n t o m i g r a v i , a l p r o n t o s o c c o r s o , r i f e r e n d o n e l d e t t a g l i o c o s a s i è m a n g i a t o e p o r t a n d o c o n s é , s e d i s p o n i b i l i , l ’ a l i m e n t o s o s p e t t o e i l s u o c o n t e n i t o r e " , c o n c l u d o n o g l i e s p e r t i . " L ’ u n i c a p r e v e n z i o n e c e r t a è n o n m a n g i a r e c o n s e r v e v e g e t a l i i n v a s e t t o n o n a c i d e ( m e l a n z a n e , f u n g h i , b r o c c o l i , o l i v e ) . N o n è p e r ò n e c e s s a r i o r i c o r r e r e a d e c i s i o n i c o s ì d r a s t i c h e p e r c h é i c a s i d i b o t u l i n o f a n n o m o l t o r u m o r e p e r v i a d e l l e s v e n t u r a t e v i t t i m e , m a i n r e a l t à i f o c o l a i s o n o d a v v e r o p o c h i . U n a l t r o e r r o r e è p u n t a r e i l d i t o c o n t r o i ' t r u c k ' o l e f e s t e d i P a e s e d o v e c i s o n o s o l o c a m i o n c i n i a t t r e z z a t i c h e p r o p o n g o n o g a s t r o n o m i e p r e l i b a t e . I n q u e s t e c u c i n e - r i c o r d a ' I l F a t t o A l i m e n t a r e - a q u a t t r o r u o t e c i s o n o t u t t i g l i s t r u m e n t i p e r c u c i n a r e e c o n s e r v a r e c o r r e t t a m e n t e i l c i b o . I l p r o b l e m a v e r o è l a p r o f e s s i o n a l i t à d e l c u o c o d e l c a m i o n c i n o " .