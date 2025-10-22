( A d n k r o n o s ) - A l v i a d a o g g i , m e r c o l e d ì 2 2 o t t o b r e , g l i i n c e n t i v i s t a t a l i p e r l ' a c q u i s t o d i a u t o e l e t t r i c h e . D a l l e 1 2 p r i v a t i e i m p r e s e ( m a c o n a l c u n i v i n c o l i p e r q u e s t e u l t i m e ) p o s s o n o a c c e d e r e a l l a p i a t t a f o r m a i n f o r m a t i c a p e r l e r i c h i e s t e d e l b o n u s . U n v e r o e p r o p r i o ' c l i c k d a y ' c o n u n a c o r s a a l l a r e g i s t r a z i o n e p e r o t t e n e r e l ' a m b i t o c e r t i f i c a t o d a p o r t a r e i n c o n c e s s i o n a r i a p e r c o n c l u d e r e l ' a c q u i s t o . I n f a t t i l e s o m m e m e s s a a d i s p o s i z i o n e - v i s t a l ' e n t i t à d e i b e n e f i c i a f o n d o p e r d u t o - p e r m e t t e r à , s e c o n d o a l c u n i c a l c o l i , d i e s a u d i r e c i r c a 4 0 m i l a r i c h i e s t e . S i t r a t t a d i 5 9 7 m i l i o n i d i e u r o d a r i p a r t i r e c o n i n c e n t i v i f i n o a 1 1 m i l a e u r o p e r l e v e t t u r e p r e n o t a t e d a p r i v a t i e f i n o a 2 0 m i l a e u r o p e r l ' a c q u i s t o d i v e i c o l i c o m m e r c i a l i d a p a r t e d e l l e m i c r o i m p r e s e . P e r a l t r o , p r i m a d i r e g i s t r a r s i s u l l a p i a t t a f o r m a w e b d e l m i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e - a l l ’ i n d i r i z z o w w w . b o n u s v e i c o l i e l e t t r i c i . m a s e . g o v . i t - b i s o g n e r à v e r i f i c a r e s e s i r i s p o n d e a u n a s e r i e d i r e q u i s i t i . P e r i n i z i a r e , b i s o g n e r à c o n s i d e r a r e c h e l ' i n i z i a t i v a è r i s e r v a t a a c h i r i s i e d e o h a s e d e l e g a l e i n u n o d e i c o m u n i c h e f a n n o p a r t e d e l l e 8 3 a r e e u r b a n e f u n z i o n a l i ( p e r u n t o t a l e d i 2 . 2 6 0 c o m u n i i t a l i a n i ) : l ' o b i e t t i v o è i n f a t t i q u e l l o d i c o n t r i b u i r e a r i d u r r e l e e m i s s i o n i d e l l e l o c a l i t à a m a g g i o r e c o n c e n t r a z i o n e u r b a n a e i n d u s t r i a l e . A l t r o r e q u i s i t o r i c h i e s t o è l a r o t t a m a z i o n e d i u n v e i c o l o f i n o a E u r o 5 c h e d e v e e s s e r e i n t e s t a t a a l r i c h i e d e n t e d a a l m e n o s e i m e s i . I m p o r t a n t e v i n c o l o , p o i , q u e l l o d i r e d d i t o : p o s s o n o a c c e d e r e a g l i i n c e n t i v i s o l o l e p e r s o n e f i s i c h e c o n I s e e f i n o a 4 0 m i l a e u r o m e n t r e s o n o a c c e t t a t e d a l l a p i a t t a f o r m a l e i m p r e s e f i n o a 1 0 d i p e n d e n t i e c o n u n f a t t u r a t o o u n b i l a n c i o a n n u o f i n o a 2 m i l i o n i d i e u r o . I n o g n i c a s o , è o b b l i g a t o r i o i l m a n t e n i m e n t o d e l l a p r o p r i e t à d e l l ' a u t o ' i n c e n t i v a t a ' p e r a l m e n o v e n t i q u a t t r o m e s i . L a p r o c e d u r a p r e v e d e i n n a n z i t u t t o l a s c e l t a d e l b o n u s , s e q u e l l o r i s e r v a t o a l l e p e r s o n e f i s i c h e p e r l ’ a c q u i s t o d i u n a v e t t u r a M 1 e l e t t r i c a o p p u r e a q u e l l o p r e v i s t o p e r l e m i c r o i m p r e s e p e r l ’ a c q u i s t o d i u n a u t o c a r r o N 1 o N 2 e l e t t r i c o . Q u i n d i s i p o t r à a c c e d e r e c o n S p i d o C i e ( C a r t a d ’ i d e n t i t à e l e t t r o n i c a ) e i n s e r i r e - s e s i t r a t t a d i p r i v a t i - i l p r o p r i o i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a , l a r e g i o n e , p r o v i n c i a e c o m u n e d i r e s i d e n z a . I n c a s o d i r e g i s t r a z i o n e r e g o l a r e l ’ i m p o r t o d e l v o u c h e r - p a r i a 9 . 0 0 0 o 1 1 . 0 0 0 e u r o a s e c o n d a d e l l e s i t u a z i o n i - s a r à c a l c o l a t o a u t o m a t i c a m e n t e i n b a s e a l l ’ I s e e d e l r i c h i e d e n t e . D o p o u n ' u l t i m a v e r i f i c a s u l l a t a r g a d e l l ' a u t o d a r o t t a m a r e , i n f i n e , s i p u ò s c e g l i e r e s e i n t e s t a r e i l v o u c h e r a s e s t e s s i o a u n f a m i l i a r e c o n v i v e n t e ( m a c o n a p p o s i t o c o d i c e f i s c a l e ) . D o p o u n u l t i m o c h e c k - s e m p r e c h e i f o n d i n o n s i a n o e s a u r i t i - s i p o t r à c l i c c a r e i l t a s t o “ g e n e r a v o u c h e r ” : v a r i c o r d a t o c h e i l t a g l i a n d o h a u n a d a t a d i s c a d e n z a ( è v a l i d o 3 0 g i o r n i , d o p o d i c h e s a r à a n n u l l a t o ) . I n o g n i c a s o i l v o u c h e r p o t r à e s s e r e a n n u l l a t o d a l l ’ u t e n t e . P e r l a s c e l t a d e l l ' a u t o , l a p i a t t a f o r m a d e l m i n i s t e r o d e l l ' A m b i e n t e p r o p o n e u n m o t o r e d i r i c e r c a d e l l e c o n c e s s i o n a r i e a c c r e d i t a t e e a l c u n i f i l t r i p e r l a s e l e z i o n e d e i v e i c o l i . D a r i c o r d a r e i n f i n e c h e s o n o a c q u i s t a b i l i s o l o v e t t u r e c o n p r e z z o d i l i s t i n o u f f i c i a l e n o n s u p e r i o r e a 3 5 m i l a e u r o , I v a , m e s s a i n s t r a d a e o p t i o n a l e s c l u s i .