N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I l P d p r e s e n t e r à p r e s t o i n P a r l a m e n t o u n a p r o p o s t a d i l e g g e s u l l ' e q u o c o m p e n s o d e i p r o f e s s i o n i s t i p e r a l l a r g a r e l a p l a t e a d e i c o m m i t t e n t i t e n u t i a o s s e r v a r e i d e t t a m i d e l l a l e g g e d e l 2 0 2 3 " . C o s ì S t e f a n i a B o n a l d i , r e s p o n s a b i l e p r o f e s s i o n i d e l P d , i n t e r v e n e n d o a l l a C o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o i n c o r s o a N a p o l i , i n o c c a s i o n e d e i 6 0 a n n i d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i , p a r l a n d o d e l l a n o r m a t i v a d e l l ' e q u o c o m p e n s o p e r i p r o f e s s i o n i s t i c h e a t t u a l m e n t e p r e v e d e c h e a r i s p e t t a r l a d e v o n o e s s e r e s o l o l e a z i e n d e c o n a l m e n o 5 0 d i p e n d e n t i o c h e n e l l ' a n n o p r e c e d e n t e a b b i a n o a v u t o f a t t u r a t o d i a l m e n o 1 0 m i l i o n i d i e u r o .