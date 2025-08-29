R o m a , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ I l s i n d a c o d i B o l o g n a L e p o r e h a d a t o d i f a t t o i l v i a a d u n ’ a s s u r d a c a m p a g n a a f a v o r e d e l c o n s u m o d e l l e d r o g h e e b e n e h a n n o f a t t o i c o l l e g h i p a r l a m e n t a r i L i s e i e C a v e d a g n a a p r e s e n t a r e u n e s p o s t o . Q u a n d o h o l e t t o l a n o t i z i a c h e r i g u a r d a i l C o m u n e d i B o l o g n a , h o p e n s a t o a d u n o s c h e r z o m a i m i e i c o l l e g h i b o l o g n e s i m i h a n n o s p i e g a t o c h e è t u t t o v e r o . D a m a m m a , p r i m a d i t u t t o , s o n o i n d i g n a t a e d a d o n n a i m p e g n a t a n e l l e i s t i t u z i o n i , p r o v o m o l t a v e r g o g n a p e r c h i u s a l e i s t i t u z i o n i p e r m a n d a r e m e s s a g g i s b a g l i a t i a i g i o v a n i " . L o a f f e r m a l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a D o m e n i c a S p i n e l l i . " L e d r o g h e - a g g i u n g e - u c c i d o n o , l e d r o g h e l e g g e r e e p e s a n t i t i a n n i e n t a n o , l e d r o g h e p o r t a n o a l l a p e r d i t a d e l l a d i g n i t à . B e n e h a f a t t o G i o r g i a M e l o n i a v e n i r e n e l l a C o m u n i t à S a n P a t r i g n a n o a C o r i a n o d o v e h a m a n i f e s t a t o c o n l a p r e s e n z a e c o n i f a t t i , i l s o s t e g n o d e l G o v e r n o v e r s o u n a c o m u n i t à c h e , g r a z i e a l l a v i s i o n e d i V i n c e n z o M u c c i o l i , h a s a l v a t o t a n t i s s i m e v i t e u m a n e . D a p a r l a m e n t a r e a v e v o f i r m a t o i l d i s e g n o d i l e g g e c o n t r o l a v e n d i t a e o g g i c o n f e r m o e r i b a d i s c o i l m i o i m p e g n o i n q u e s t a d i r e z i o n e ” .