R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A l e s s a n d r o A m b r o s i o e r a u n l a v o r a t o r e d e i t r a s p o r t i , a l s e r v i z i o d i t u t t i n o i , e u n u o m o c o n t u t t a l a v i t a d a v a n t i ” . L o d i c h i a r a i l d e p u t a t o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o V i r g i n i o M e r o l a , e x s i n d a c o d i B o l o g n a . " I l s u o o m i c i d i o è u n f a t t o o d i o s o e d i g r a v i t à i n a u d i t a c h e c i s c o n v o l g e . P o r g o l e m i e c o n d o g l i a n z e a l l a f a m i g l i a e a t u t t i c o l o r o c h e g l i h a n n o v o l u t o b e n e , s o s t e g n o e r i n g r a z i a m e n t o a g l i i n v e s t i g a t o r i c h e s t a n n o l a v o r a n d o i n t e n s a m e n t e ” . I l d e p u t a t o d e m r i c o r d a d i e s s e r e “ s e m p r e s t a t o v i c i n o a i s i n d a c a t i d i c a t e g o r i a d e i t r a s p o r t i c h e i n q u e s t i a n n i h a n n o p i ù v o l t e c h i e s t o d i a d o t t a r e i n i z i a t i v e p e r r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a n e l l e s t a z i o n i f e r r o v i a r i e ” . I n q u e s t o q u a d r o , a n n u n c i a c h e “ d o m a n i s a r ò p r e s e n t e a l l ’ i n i z i a t i v a c h e i s i n d a c a t i s t a n n o o r g a n i z z a n d o i n P r e f e t t u r a p e r c o n d i v i d e r e i l d o l o r e d e i c o l l e g h i d i A l e s s a n d r o e a s c o l t a r e l e p r o p o s t e ” . “ R i d u r r e q u e s t o f a t t o a u n p r o b l e m a d e l C o m u n e o d i B o l o g n a – c o n c l u d e M e r o l a – è u n a i n a c c e t t a b i l e s p e c u l a z i o n e d i p u r a p r o p a g a n d a d a p a r t e d e l l a d e s t r a c h e è o r m a i a l g o v e r n o d a t r e a n n i e d è q u i n d i r e s p o n s a b i l e d e l l e s c e l t e s u l l e p o l i t i c h e p e r l a s i c u r e z z a ” .