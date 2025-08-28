R o m a , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L a p o l e m i c a d e l l a d e s t r a s u u n a i n i z i a t i v a d e l C o m u n e d i B o l o g n a p e r l a l i m i t a z i o n e d e l d a n n o p e r c h i è d i p e n d e n t e d a l c r a c k è i n f o n d a t a , s t r u m e n t a l e e d i n a c c e t t a b i l e . S i t r a t t a d i u n a i n i z i a t i v a o p p o r t u n a e c o r r e t t a , v o l t a a c o n t r a s t a r e l e d i p e n d e n z e . I n v e c e d i p o l e m i c h e i n u t i l i s e r v i r e b b e l ' u n i t à d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e . P e r c o m b a t t e r e i l t r a f f i c o d i d r o g a c o n t u t t e l e i n i z i a t i v e u t i l i , d i r e p r e s s i o n e d e l l o s p a c c i o , d i p r e v e n z i o n e , d i s u p e r a m e n t o d e l l e d i p e n d e n z e " . C o s ì A n d r e a D e M a r i a , d e p u t a t o P d .