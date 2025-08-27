R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ N e l g i o r n o i n c u i i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d a l p a l c o d e l M e e t i n g d i R i m i n i p r o n u n c i a p a r o l e f o r t i e p o t e n t i c o n t r o l a d r o g a , p r e a n n u n c i a n d o a n c h e l a s u a v i s i t a a l l a c o m u n i t à d i S a n P a t r i g n a n o , a p p r e n d i a m o c h e i l C o m u n e d i B o l o g n a a g u i d a P d h a d e c i s o l a d i s t r i b u z i o n e g r a t u i t a d i p i p e i n a l l u m i n i o p e r c o n s e n t i r e l ’ i n a l a z i o n e d i s o s t a n z e a b a s e d i c o c a i n a . I l t u t t o a s p e s e d e i c i t t a d i n i b o l o g n e s i . U n a v e r a e p r o p r i a i n d u z i o n e a l c o n s u m o d i d r o g a e a l l a d i p e n d e n z a d i s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i . U n a r a g i o n e p e r e s s e r e o r g o g l i o s i d i G i o r g i a M e l o n i , d e l s u o G o v e r n o e d e l l a d i f f e r e n z a c h e c i d i s t i n g u e d a q u e s t a s i n i s t r a . N o n c i s t a n c h e r e m o m a i d i r i p e t e r l o : l a d r o g a f a s c h i f o ! ” . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a , G a l e a z z o B i g n a m i .