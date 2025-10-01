R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e d i m P i p i c , g i à G l o b a l T h e r a p e u t i c A r e a H e a d M e n t a l H e a l t h & E y e H e a l t h d i B o e h r i n g e r I n g e l h e i m , è s t a t o n o m i n a t o C o u n t r y M a n a g i n g D i r e c t o r e H e a d o f H u m a n P h a r m a I t a l y , c o n d e c o r r e n z a d a o g g i . L o c o m u n i c a l ' a z i e n d a b i o f a r m a c e u t i c a . P i p i c - s i l e g g e i n u n a n o t a - e n t r a a f a r p a r t e d e l t e a m d i B o e h r i n g e r I n g e l h e i m I t a l i a d o p o o l t r e 1 6 a n n i d i e s p e r i e n z a n e l l ' a z i e n d a , a v e n d o r i c o p e r t o d i v e r s i r u o l i s t r a t e g i c i e o p e r a t i v i n e l l a s e d e c e n t r a l e t e d e s c a e i n v a r i P a e s i , t r a c u i i l r u o l o d i G e n e r a l M a n a g e r D a n i m a r c a t r a i l 2 0 1 6 e i l 2 0 1 8 e d i C o m m e r c i a l H e a d H u m a n P h a r m a - R e g i o n a l C e n t e r V i e n n a t r a i l 2 0 1 9 e i l 2 0 2 1 , g u i d a n d o c o n s u c c e s s o i l a n c i n e l l e a r e e C r m e I n f l a m m a t i o n . " S o n o e n t u s i a s t a d i a s s u m e r e l a g u i d a d i B o e h r i n g e r I n g e l h e i m I t a l i a - d i c h i a r a - e a f f r o n t o q u e s t o n u o v o i n c a r i c o c o n s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à . L ' I t a l i a , c h e m i h a a c c o l t o d u r a n t e u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l l a m i a f o r m a z i o n e , o c c u p a u n p o s t o s p e c i a l e n e l m i o p e r c o r s o e r a p p r e s e n t a u n P a e s e s t r a t e g i c o p e r i l g r u p p o , s e m p r e p i ù c e n t r a l e i n R i c e r c a & S v i l u p p o , i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à . I n s i e m e a l t e a m i t a l i a n o , c o n t i n u e r e m o a r a f f o r z a r e l a n o s t r a p r e s e n z a n e l l a s a l u t e u m a n a e a n i m a l e , e q u i n d i a c o n t r i b u i r e a l l a s a l u t e e a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e n e l c o n t e s t o e u r o p e o . S o n o c o n v i n t o c h e i l f u t u r o d e l l a s a l u t e p a s s i p e r u n a m a g g i o r e u m a n i z z a z i o n e a n c h e d e i p e r c o r s i t e r a p e u t i c i , a t t r a v e r s o l ' a s c o l t o p r o f o n d o d e i b i s o g n i d e i p a z i e n t i e n o n s o l o a t t r a v e r s o l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t i " . N a t o a Z a g a b r i a , c l a s s e 1 9 7 9 , n e l 2 0 0 4 P i p i c h a c o n s e g u i t o l a l a u r e a i n M e d i c i n a a l l a M e d i c a l U n i v e r s i t y d i V i e n n a e h a e s e r c i t a t o l a p r o f e s s i o n e m e d i c a i n d i v e r s i o s p e d a l i e c l i n i c h e u n i v e r s i t a r i e . H a c o n s e g u i t o u n M a s t e r i n S c i e n z e , P h a r m a e d H e a l t h c a r e a l l a S d a B o c c o n i d i M i l a n o e s i è l a u r e a t o n e l G e n e r a l M a n a g e m e n t P r o g r a m a l l a H a r v a r d B u s i n e s s S c h o o l , o l t r e a d a v e r f r e q u e n t a t o c o r s i d i p e r f e z i o n a m e n t o i n d i v e r s e s c u o l e d i b u s i n e s s i n t e r n a z i o n a l i . P i p i c s u b e n t r a a M o r e n a S a n g i o v a n n i , c h e d a l u g l i o 2 0 2 0 h a r i c o p e r t o i l r u o l o d i C o u n t r y M a n a g i n g D i r e c t o r e H e a d o f H u m a n P h a r m a I t a l y , c o n t r i b u e n d o c o n i m p e g n o e v i s i o n e a l s u c c e s s o d i B o e h r i n g e r I n g e l h e i m e a g l i o b i e t t i v i d i c r e s c i t a e s o s t e n i b i l i t à d e l g r u p p o i n I t a l i a , r i c o r d a l ' a z i e n d a .