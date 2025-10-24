R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' Q u e s t o c o r r i d o i o u m a n i t a r i o p e r g l i s t u d e n t i è u n u n i c u m , è l ' u n i c o c h e e s i s t a a l m o n d o ' ' e ' ' l a F a r n e s i n a l o s t a c o l t i v a n d o c o n g r a n d e a t t e n z i o n e d a t o c h e c o n g l i S t a t i b i s o g n a s a p e r p a r l a r e ' ' . L o h a d i c h i a r a t o l a m i n i s t r a d e l l ' U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a A n n a M a r i a B e r n i n i , a C i a m p i n o p e r l ' a c c o g l i e n z a d e g l i s t u d e n t i p a l e s t i n e s i d a G a z a c h e v e r r a n n o a s t u d i a r e i n I t a l i a g r a z i e a u n p r o g r a m m a d i b o r s e d i s t u d i o m e s s e a d i s p o s i z i o n e d a l l ’ A t e n e o d i T o r V e r g a t a p e r i l p r o g e t t o I u p a l s - I t a l i a n U n i v e r s i t i e s f o r P a l e s t i n i a n S t u d e n t s , c o o r d i n a t o d a C r u i e c o n d i v i s o c o n i l C o n s o l a t o G e n e r a l e d ’ I t a l i a a G e r u s a l e m m e . ' ' C o s ì s i s a l v a n o v i t e , n o n c o n l e p r o t e s t e . N o i a d e s s o a n d r e m o a p r e n d e r e a l t r i ' ' s t u d e n t i e ' ' l e b o r s e d i s t u d i o s o n o t r a l e 1 6 0 e l e 1 7 0 ' ' , h a a g g i u n t o B e r n i n i . ' ' V o g l i o r i n g r a z i a r e i l m i n i s t r o T a j a n i p e r i l s u o l a v o r o ' ' , h a p r o s e g u i t o s o t t o l i n e a n d o l a v o l o n t à d i ' o s p i t a r e e f o r m a r e ' ' g l i s t u d e n t i . " N o n a b b i a m o u n a t t e g g i a m e n t o p a t e r n a l i s t i c o . L o r o v o g l i o n o f o r m a r s i q u i e p o i r i t o r n a r e n e l l o r o P a e s e , q u e s t o è l ’ o b i e t t i v o n o s t r o e l o r o ' ' .