R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s e n t e n z a d e l l a C a s s a z i o n e s u l l ’ i n e s i s t e n z a d e i l e g a m i t r a S i l v i o B e r l u s c o n i e l a m a f i a r e s t i t u i s c e d o p o m o l t i , t r o p p i a n n i a g l i i t a l i a n i u n a v e r i t à c h e n o i c o n o s c e v a m o g i à p e r f e t t a m e n t e , e l a c o n s e g n a a l l a s t o r i a . O r a c i a t t e n d i a m o c h e i m i l l e c a n t o r i d i q u e s t o a s s u r d o t e o r e m a t r o v i n o i l t e m p o e i l m o d o d i c h i e d e r e s c u s a , p e r i l r i s p e t t o c h e d i d e v e a d u n u o m o c h e h a c o n t r i b u i t o a f a r g r a n d e l ’ I t a l i a e c h e h a s u b i t o u n a p e r s e c u z i o n e m e d i a t i c a e g i u d i z i a r i a i n d e g n a d i u n P a e s e c i v i l e ” . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d i N o i m o d e r a t i , M a u r i z i o L u p i .