R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a C o r t e d i C a s s a z i o n e d e m o l i s c e q u e l l ’ i n s o p p o r t a b i l e t e o r e m a m e d i a t i c o - g i u d i z i a r i o c o s t r u i t o i n t o r n o a l l a f i g u r a d i S i l v i o B e r l u s c o n i e c h e p e r u n t r e n t e n n i o h a i n q u i n a t o i l n o s t r o c o n f r o n t o p u b b l i c o . B e r l u s c o n i l a m a f i a l ’ h a s o l t a n t o c o m b a t t u t a , d a l e a d e r d i g o v e r n o , a t t r a v e r s o l e g g i e f f i c a c i e l ’ a p p o g g i o a l l a v o r o d e g l i i n q u i r e n t i p e r l a r i c e r c a e l ’ a r r e s t o d e i l a t i t a n t i " . C o s ì D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " P e r d e c e n n i , g l i i n f l e s s i b i l i a l f i e r i d e l m o r a l i s m o g i u d i z i a r i o s i s o n o a b b e v e r a t i e h a n n o c o s t r u i t o l e l o r o c a r r i e r e s u p a l e s i m i s t i f i c a z i o n i . P u r t r o p p o , i l n o s t r o f o n d a t o r e n o n p u ò a s s i s t e r e a l d e f i n i t i v o t r i o n f o d e l l a v e r i t à , m a l a g r a n d e z z a d e l s u o l a s c i t o g i g a n t e g g i a s u l l a m e s c h i n i t à d i t a n t i c h e s c e l s e r o d i s t a r e d a l l a p a r t e s b a g l i a t a " , c o n c l u d e .