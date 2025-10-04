( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a a P a l a z z o V e c c h i o , n e l S a l o n e d e i C i n q u e c e n t o , l a p r e s e n t a z i o n e d e l 7 ° R a p p o r t o s u l B e n V i v e r e e s u l l a G e n e r a t i v i t à d e i T e r r i t o r i , n e l l ’ a m b i t o d e l l a s e t t i m a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l N a z i o n a l e d e l l ’ E c o n o m i a C i v i l e ( F N E C ) , i n c o r s o a F i r e n z e f i n o a d o m a n i . T e m a g u i d a d e l F e s t i v a l 2 0 2 5 : “ D e m o c r a z i a p a r t e c i p a t a , l a s f i d a d e l l e I n t e l l i g e n z e R e l a z i o n a l i ” , f i l o r o s s o c h e o r i e n t a s e s s i o n i , w o r k s h o p e d i a l o g h i p e r u n a s o c i e t à p i ù i n c l u s i v a e r e s p o n s a b i l e . L a n o v i t à d e l R a p p o r t o 2 0 2 5 L a s e t t i m a e d i z i o n e d e l r a p p o r t o d e l B e n V i v e r e e l a G e n e r a t i v i t à d e i T e r r i t o r i I t a l i a n i , p r e s e n t a u n a g r a n d e n o v i t à , p a s s a n d o d a l l e c l a s s i f i c h e d i 1 0 7 p r o v i n c e a l l e c l a s s i d i r a t i n g d i 5 3 a r e e v a s t e ( M e t r o p o l i t a n e , D i f f u s e e A u t o n o m e ) p e r c h é i c o n f i n i d e l l e A r e e V a s t e r i s u l t a n o e s s e r e p i ù r a p p r e s e n t a t i v i d e l l e e s i g e n z e d e l l o s v i l u p p o l o c a l e e c o n o m i c o e i n t e g r a l e , i n q u a n t o q u a s i p e r f e t t a m e n t e c o r r i s p o n d e n t i a l l e a r e e d i a f f e r e n z a d e l l e C a m e r e d i C o m m e r c i o . N e l R a p p o r t o 2 0 2 5 s o n o p r e s i i n e s a m e 1 8 i n d i c a t o r i “ i c o n i c i ” , c h e a f f e r i s c o n o a t u t t e l e o t t o d i m e n s i o n i d e l B e n V i v e r e , q u i n d i a n a l i z z a t i c o n f r o n t a n d o i l o r o l i v e l l i m e d i f r a l e d u e t i p o l o g i e d i A r e a V a s t a ( D i f f u s a e M e t r o p o l i t a n a ) I r i s u l t a t i r e s t i t u i s c o n o u n a f o t o g r a f i a i n t e r e s s a n t e d i c o m e , a s e c o n d a d e l p u n t o f o c a l e c h e s i p r e n d e i n e s a m e , s i r e g i s t r i u n a m i g l i o r e c o n d i z i o n e d i q u a l i t à d e l l a v i t a i n u n a t i p o l o g i a d i A r e a V a s t a p i u t t o s t o c h e i n u n ’ a l t r a , a n c h e a l l ’ i n t e r n o d e l l a s t e s s a d i m e n s i o n e d e l B e n V i v e r e . I p r i n c i p a l i r i s u l t a t i e v i d e n z i a n o c h e l a p e r f o r m a n c e s u l l ’ e n e r g i a d a f o n t i r i n n o v a b i l i è p a r t i c o l a r m e n t e n e g a t i v a : 3 9 a r e e v a s t e ( 7 4 % ) s i t r o v a n o n e l l a f a s c i a p i ù b a s s a e s o l o l a V a l l e d ’ A o s t a s i c o l l o c a i n c l a s s e v e r d e . L e a r e e m e t r o p o l i t a n e d i M i l a n o , R o m a , B o l o g n a e T o r i n o s o n o l e u n i c h e a r a g g i u n g e r e l e f a s c e a l t e p e r l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e , v e r d e e r e l a z i o n a l e d e l l a v o r o . L e s t a r t - u p g r e e n / s o c i a l s o n o p o c o d i f f u s e : s o n o s o l o 8 l e a r e e p r e s e n t i n e l l e p r i m e d u e f a s c e . D a l r a p p o r t o e m e r g e a n c h e u n a f o r t e d i s p a r i t à t e r r i t o r i a l e n e l l a p r e s e n z a d e g l i e n t i d e l T e r z o S e t t o r e : s o l o B o l z a n o , T r e n t o , F i r e n z e e T o s c a n a M e r i d i o n a l e r a g g i u n g o n o l e c l a s s i a l t e . S o n o p r e s e n t i f e n o m e n i d i c r i t i c i t à t r a s v e r s a l e n e l l a c a p a c i t à d i c u r a , s o p r a t t u t t o n e l l ’ a s s i s t e n z a a l l e p e r s o n e f r a g i l i ( 7 7 % d e l l e a r e e i n c l a s s e C C C ) . A n c h e n e l l ’ a s s i s t e n z a a g l i o v e r 6 5 e a i d i v e r s a m e n t e a b i l i , l e p e r f o r m a n c e r e s t a n o m e d i o c r i , s e n z a f o r t i d i f f e r e n z e g e o g r a f i c h e . I n I t a l i a l ’ u s o d e l l e p i s t e c i c l a b i l i è l i m i t a t o e , a l c o n t r a r i o , l ’ i n t e n s i t à d e l t r a f f i c o p e n a l i z z a s o p r a t t u t t o l e a r e e m e t r o p o l i t a n e . I l r a p p o r t o e v i d e n z i a a n c h e a m p i d i v a r i n e l l ’ a c c e s s o a i s e r v i z i f i n a n z i a r i ( p r o v o c a t i p r i n c i p a l m e n t e d a l l a d e s e r t i f i c a z i o n e b a n c a r i a ) e n e l l a p r e s e n z a d i a s s i s t e n z a a p e r s o n e i n p o v e r t à . L a d i f f u s i o n e d i m o d e l l i d i b i o d i v e r s i t à d ’ i m p r e s a ( c o n u n a c o n s i s t e n t e p r e s e n z a d i c o o p e r a t i v e , i m p r e s e s o c i a l i ) è p i ù e l e v a t a a l S u d . L ’ a n a l i s i c o n t e n u t a n e l r a p p o r t o p u ò c o n t r i b u i r e a l d i b a t t i t o p o l i t i c o e d e c o n o m i c o s u c o m e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a s u t e m a t i c h e s p e c i f i c h e e r i l e v a n t i c o n a z i o n i a g e o m e t r i e v a r i a b i l i a s e c o n d a c h e s i t r a t t i d i A r e e V a s t e D i f f u s e o d i A r e e V a s t e M e t r o p o l i t a n e . L e v o c i d a l F e s t i v a l S e r g i o G a t t i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i F e d e r c a s s e B C C , h a r i c h i a m a t o l ’ u r g e n z a d i u n a f i n a n z a p l u r a l e : « M i s e m b r a c h e l a b i o d i v e r s i t à n e l l ' i n d u s t r i a b a n c a r i a i t a l i a n a s i s t i a r e s t r i n g e n d o p e r c h é s o s t a n z i a l m e n t e è m o l t o d i m i n u i t o i l c o n t r i b u t o d e l l e b a n c h e p o p o l a r i . » P e r G a t t i « i l c o n t e s t o n o r m a t i v o e u r o p e o n o n c i a i u t a . R i t e n i a m o i n v e c e c h e s i a n o i n t e r e s s a t e a n c h e l e a u t o r i t à , s o p r a t t u t t o e u r o p e e , a d a v e r e u n a d i v e r s i t à b a n c a r i a » c o s ì d a e v i t a r e d i a v e r e i c e n t r i d e c i s i o n a l i s o l o « i n a l c u n e g r a n d i c a p i t a l i c o n g r a t t a c i e l i m o l t o a l t i , m a l o n t a n e d a i t e r r i t o r i » . A l b e r t o F e l i c e D e T o n i , s i n d a c o d i U d i n e , h a o f f e r t o i l p u n t o d i v i s t a d e l l e c o m u n i t à l o c a l i : « U d i n e , n e l 2 0 2 3 , h a v i n t o i l p r i m o p r e m i o p e r l a q u a l i t à d e l l a v i t a . N e g l i u l t i m i a n n i s i a m o s e m p r e r i e n t r a t i n e l l a t o p 1 0 » , h a r i c o r d a t o , c o l l e g a n d o i r i s u l t a t i a p r a t i c h e d i p a r t e c i p a z i o n e : i q u a r t i e r i p a r t e c i p a t i c h e « p r o p o n g o n o a l C o n s i g l i o c o m u n a l e i n t e r v e n t i » s u v i a b i l i t à , v e r d e e q u a l i t à d e l l o s p a z i o p u b b l i c o ; l a “ s i c u r e z z a p a r t e c i p a t a ” , c o n c i t t a d i n i f o r m a t i a l l e s e g n a l a z i o n i i n u n s i s t e m a c o o r d i n a t o c o n P r e f e t t o e P o l i z i a d i S t a t o ; i l l a v o r o d e l C o m u n e p e r a c c o m p a g n a r e i l c a m b i o d i m o d e l l o n e c e s s a r i o p e r p r o v a r e a r e s i s t e r e a l l ’ a v a n z a t a d e l c o m m e r c i o o n l i n e . I l p r o f e s s o r S t e f a n o Z a m a g n i , d o c e n t e d i E c o n o m i a P o l i t i c a h a s o t t o l i n e a t o c h e “ i l p r o b l e m a f o n d a m e n t a l e è i l r a p p o r t o t r a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e c o o p e r a z i o n e ” . S u q u e s t o “ è n e c e s s a r i o a p r i r e u n f r o n t e d i r i f l e s s i o n e : l ’ o b i e t t i v o è a r r i v a r e a d u n a a l g o r i t m i c a c h e r i c o n o s c a e s p l i c i t a m e n t e l a f o r m a d i i m p r e s a c o o p e r a t i v a p e r c h é i l r i s c h i o a l t r i m e n t i è c h e q u e s t a v e n g a b y p a s s a t a , c o n t u t t e l e i m p l i c a z i o n i c o n s e g u e n t i c h e a r r i v e r a n n o i l g i o r n o i n c u i g r a n p a r t e d e l l e d e c i s i o n i o p e r a t i v e v e r r à a s s u n t a d a l l e m a c c h i n e ” . I l F N E C n a s c e d a u n ’ i d e a d i F e d e r c a s s e ( A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e d e l l e B a n c h e d i C r e d i t o C o o p e r a t i v o , C a s s e R u r a l i , C a s s e R a i f f e i s e n ) p r o m o s s o c o n C o n f c o o p e r a t i v e , o r g a n i z z a t o e p r o g e t t a t o c o n N e X t – N u o v a E c o n o m i a p e r T u t t i , c o n i l c o n t r i b u t o d i F o n d o s v i l u p p o , A s s i m o c o , A s s i c o o p e r , F e d e r a z i o n e T o s c a n a d e l l e B C C , E n e l , F r e c c i a r o s s a , P u b l i a c q u a e l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e , S E C – S c u o l a d i E c o n o m i a C i v i l e , G i o o s t o e d i M U S . E .