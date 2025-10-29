F i r e n z e , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a B c e h a a s s o l t o c o n s u c c e s s o i l p r o p r i o m a n d a t o a n c h e i n m o m e n t i d i f f i c i l i , o p e r a n d o c o n i n d i p e n d e n z a , c o n s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à , c o n r i c o n o s c i u t a i n t e g r i t à , a l s e r v i z i o d e i c i t t a d i n i e u r o p e i . D e s i d e r o e s p r i m e r e c o n v i n t o a p p r e z z a m e n t o a L e i , p r e s i d e n t e L a g a r d e , e a t u t t i i c o m p o n e n t i d e l C o n s i g l i o d i r e t t i v o p e r l a g r a n d e c o m p e t e n z a e l a d e t e r m i n a z i o n e c o n c u i a v e t e a f f r o n t a t o n e g l i u l t i m i a n n i s f i d e d i c o m p l e s s i t à s t r a o r d i n a r i a : l a p a n d e m i a , l o s h o c k e n e r g e t i c o s e g u i t o a l l a s c i a g u r a t a a g g r e s s i o n e r u s s a a l l ' U c r a i n a , i l r e p e n t i n o r i a l z o d e l l ' i n f l a z i o n e o g g i r i a s s o r b i t o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a F i r e n z e i c o m p o n e n t i d e l C o n s i g l i o d i r e t t i v o d e l l a B c e . " S i t r a t t a d i m e r i t i d i u n ' I s t i t u z i o n e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e h a s a p u t o c o n s o l i d a r s i n e l t e m p o , a t t r a r r e t a l e n t i d a t u t t a l ' E u r o p a . U n i m p o r t a n t e e s e m p i o d e l l e p o t e n z i a l i t à c h e n a s c o n o d a l c o m u n e i m p e g n o d i p e r s o n e d i d i v e r s e e s p e r i e n z e e c u l t u r e , p e r p e r s e g u i r e u n o b i e t t i v o c o n d i v i s o " .