F i r e n z e , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p o l i t i c a m o n e t a r i a p e r l a s t a b i l i t à d e i p r e z z i r i e n t r a n e l l a v o s t r a c o m p e t e n z a , n e l l a c o m p r e n s i o n e d e l l a c o m p l e s s i t à d e l c o n t e s t o i n c u i s i i n s e r i s c e . N o n a c a s o a v e t e r i t e n u t o c h e c o s t i t u i s c a p a r t e d e l l a v o s t r a m i s s i o n e f a r s ì c h e l ’ E u r o s i s t e m a t e n g a p i e n a m e n t e c o n t o , n e l l e s u e s t r a t e g i e , d e l l e i m p l i c a z i o n i d e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i e d e l l a t r a n s i z i o n e i n m a t e r i a e n e r g e t i c a . S i t r a t t a d i t e m i d i g r a n d e r i l i e v o . D a l v o s t r o o s s e r v a t o r i o , a v e t e p i e n a c o n s a p e v o l e z z a d e l l a e s i g e n z a d i a g i r e c o n d e c i s i o n e , c o n t e m p e s t i v i t à , c o s ì c o m e d i f a r s ì c h e q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a s i d i f f o n d a t r a g o v e r n i , i s t i t u z i o n i e p u b b l i c a o p i n i o n e . M i p e r m e t t o d i e s p r i m e r e l a c o n v i n z i o n e c h e c o n t i n u e r e t e a f a r l o , c o n s a p e v o l i d e l c o n t r i b u t o c h e l a v o s t r a a z i o n e r e c a a l l a c a u s a d e l l ’ E u r o p a e a q u e l l a d i u n o r d i n a m e n t o i n t e r n a z i o n a l e p i ù e q u o e s o s t e n i b i l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a F i r e n z e i c o m p o n e n t i d e l C o n s i g l i o d i r e t t i v o d e l l a B c e .