P a r m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S o n o o l t r e 6 . 0 0 0 i v i s i t a t o r i c h e h a n n o v a r c a t o l a s e d e d e l l o s t a b i l i m e n t o d i P e d r i g n a n o ( P R ) , i l p i ù g r a n d e e s o s t e n i b i l e p a s t i f i c i o d e l m o n d o . L o f a s a p e r e i l G r u p p o B a r i l l a , c h e c o n f e r m a i l p r o p r i o i m p e g n o c o m e a z i e n d a a p e r t a , t r a s p a r e n t e e v i c i n a a l l e p e r s o n e , p r o p r i o i n o c c a s i o n e S e t t i m a n a d e l l a c u l t u r a d ’ i m p r e s a ( d a 1 4 a l 2 8 n o v e m b r e ) . L e v i s i t e g u i d a t e r i e n t r a n o n e l p r o g e t t o ' P o r t e a p e r t e ' , u n ’ i n i z i a t i v a c h e p r o m u o v e l a c o n o s c e n z a d i r e t t a d e l l a t r a d i z i o n e , d e l l a q u a l i t à e d e l l ’ i n n o v a z i o n e c h e d a q u a s i 1 5 0 a n n i r e n d o n o B a r i l l a u n ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n a n e l m o n d o . C o n s u m a t o r i , a s s o c i a z i o n i , e n t i , i s t i t u z i o n i e s c o l a r e s c h e h a n n o p o t u t o s c o p r i r e d a v i c i n o i l p e r c o r s o c h e u n i s c e c u l t u r a , s t o r i a e t e c n o l o g i a : d a l l a C o l l e z i o n e B a r i l l a d ’ A r t e M o d e r n a a l l ’ A r c h i v i o s t o r i c o B a r i l l a , f i n o a l l ’ e s p l o r a z i o n e d e l l o S t a b i l i m e n t o d i P e d r i g n a n o . I l 2 0 2 5 h a r e g i s t r a t o p i ù d i 2 6 0 g r u p p i p a r t e c i p a n t i , c o n u n i n d i c e d i g r a d i m e n t o p r o s s i m o a l 1 0 0 % : u n s e g n a l e f o r t e d e l l ’ i n t e r e s s e e d e l l ’ a p p r e z z a m e n t o d e l p u b b l i c o p e r u n ’ i n i z i a t i v a c h e v a l o r i z z a l ’ a p e r t u r a e l a t r a s p a r e n z a c o m e p r i n c i p i f o n d a n t i d e l l a c u l t u r a d ’ i m p r e s a B a r i l l a . B a r i l l a h a i n o l t r e a d e r i t o a l p r o g r a m m a I m p r e s e a p e r t e P a r m a , o f f r e n d o s e s s i o n i d i v i s i t a d e d i c a t e s i a a i p r i v a t i s i a a g l i s t u d e n t i d e l l ’ I t s t e c h & f o o d a c a d e m y e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i P a r m a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a v v i c i n a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i a l l e p r o f e s s i o n i e a l l e c o m p e t e n z e d e l l a f i l i e r a a l i m e n t a r e . I l s u c c e s s o d i ' P o r t e a p e r t e ' s i c o n f e r m a a n c h e p e r i l 2 0 2 6 , c o n o l t r e 9 0 g r u p p i g i à p r e n o t a t i . P e r c h i n o n r i u s c i s s e a p a r t e c i p a r e a l l e v i s i t e , è s e m p r e p o s s i b i l e c o n o s c e r e d a v i c i n o l a s t o r i a d e l m a r c h i o a l M u s e o d e l l a P a s t a , r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o d e l G r u p p o B a r i l l a n e l l a c o r t e a g r i c o l a d i G i a r o l a ( P R ) , i n s i e m e a l M u s e o d e l P o m o d o r o - i n f o s u w w w . m u s e i d e l c i b o . i t . I n f i n e , n e l c u o r e d i P a r m a , l a s t o r i c a B o t t e g a B a r i l l a a c c o g l i e i v i s i t a t o r i c o n u n p e r c o r s o i m m e r s i v o c h e u n i s c e p a s s a t o e f u t u r o , t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e . I p r o g r a m m i d e l l e p r o s s i m e v i s i t e e d e g l i e v e n t i I m p r e s e a p e r t e P a r m a 2 0 2 6 s a r a n n o d i s p o n i b i l i d a m a g g i o s u w w w . i m p r e s e a p e r t e p a r m a . c o m / b a r i l l a .