R o m a , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " F o r z a I t a l i a è d ’ a c c o r d o c o n l a p r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i s u l l a r i a c q u i s i t a c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e , a n c h e r i g u a r d o a l n o s t r o s i s t e m a e c o n o m i c o o g g i a i m a s s i m i l i v e l l i . I l n o s t r o p a r t i t o r i t i e n e , t u t t a v i a , c h e t a l e c r e d i b i l i t à è d o v u t a a l f a t t o c h e i l n o s t r o s i s t e m a f i n a n z i a r i o e b a n c a r i o è c o n s i d e r a t o s o l i d o p e r g l i i n v e s t i t o r i e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i . P e r q u e s t o , r i t e n i a m o p o s i t i v o d i a l o g a r e c o n i l s i s t e m a b a n c a r i o e f i n a n z i a r i o a l f i n e d i i n d i v i d u a r e f o r m e c o n d i v i s e d i s o s t e g n o a l l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e . M a n o n s a r e m o m a i d ’ a c c o r d o a d i m p o r r e , o g g i p e r i e r i , f o r z o s i c o n t r i b u t i e t a s s e c h e a p p a r i r e b b e r o c o m e g a b e l l e a d i s c r e d i t o a l l a c r e d i b i l i t à o g g i r i a c q u i s i t a ” . L o r i b a d i s c e a d A f f a r i t a l i a n i . i t i l c a p o g r u p p o d i F i a l l a C a m e r a , P a o l o B a r e l l i .