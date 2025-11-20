R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I d a t i d i u n a r e c e n t e i n d a g i n e c o n d o t t a s u p a z i e n t i c o n P a r k i n s o n n e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a s o t t o l i n e a n o c o m e a d d i r i t t u r a 8 p a z i e n t i s u 1 0 , p r i m a d e l l a d i a g n o s i , s a p e s s e r o p o c o o n u l l a d e l l a m a l a t t i a e a d d i r i t t u r a 6 s u 1 0 n o n e r a n o c o s c i e n t i e c o n s a p e v o l i d e l l a v a r i e t à d e i s i n t o m i c h e o l t r e a l t r e m o r e f o s s e r o d e t e r m i n a t i d a l l a p a t o l o g i a . L a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n h a u n i m p a t t o i m p o r t a n t e s u l l a v i t a d e l p a z i e n t e , l i m i t a n d o q u e l l e c h e s o n o l e p i ù s e m p l i c i a t t i v i t à q u o t i d i a n e c h e i l p a z i e n t e s v o l g e , c o m e a d e s e m p i o v e s t i r s i o a d d i r i t t u r a d o r m i r e . P u r t r o p p o , n o n o s t a n t e i n u m e r i d e i n u o v i p a z i e n t i d i a g n o s t i c a t i s i a n o m o l t o a l t i e q u i n d i i n a u m e n t o r i s p e t t o a g l i a n n i p a s s a t i , c ' è a n c o r a n e c e s s i t à d i p a r l a r e d e l l a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n e d e l l ' i m p a t t o d e l p e s o c h e q u e s t a m a l a t t i a h a s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i " . L o h a d e t t o R o s s e l l a B a l s a m o , M e d i c a l A f f a i r s & R e g u l a t o r y Z a m b o n I t a l i a e S v i z z e r a , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l a m a l a t t i a . E i n f a t t i " p r o p r i o i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l P a r k i n s o n - e v i d e n z i a B a l s a m o - c i s a r à l a p r e s e n t a z i o n e d i u n a v e r s i o n e s p e c i a l e d e l d o c u f i l m ' D i a l o g h i c o n M r . P a r k i n s o n ' i n o l t r e 3 2 0 s a l e c i n e m a t o g r a f i c h e i t a l i a n e , c o n l ' o b i e t t i v o d i s e n s i b i l i z z a r e a n c o r a u n a v o l t a l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e s u l l ' i m p a t t o c h e q u e s t a m a l a t t i a h a n o n s o l o s u l l a v i t a d e i p a z i e n t i , m a a n c h e s u i f a m i l i a r i e s u t u t t e q u e l l e p e r s o n e c h e s o n o a t t o r n o a l p a z i e n t e . D i q u e s t a i n i z i a t i v a " , r e a l i z z a t a c o n i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i Z a m b o n , " s i a m o p a r t i c o l a r m e n t e s o d d i s f a t t i p e r c h é è i n l i n e a c o n q u e l l a c h e è l a v i s i o n e a z i e n d a l e , o s s i a l a v o r a r e p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e c o m e l a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n " .