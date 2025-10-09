R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l m i n i s t r o S a l v i n i p e n s a c h e l e s p i a g g e s i a n o d i s u a p r o p r i e t à e v u o l e t e n e r l e i n o s t a g g i o a d d i r i t t u r a a n n u n c i a n d o u n a m o d i f i c a d e l d i r i t t o d e l l a n a v i g a z i o n e p u r d i n o n r i s p e t t a r e l a n o r m a t i v a e u r o p e a . T u t t o p e r l a s c i a r l e n e l l e m a n i d i u n a l o b b y c h e , g r a z i e a c o n c e s s i o n i n o v a n t e n n a l i , s c a d u t e e p r o r o g a t e d a q u e s t o e s e c u t i v o , e a c a n o n i i r r i s o r i , h a d e t u r p a t o i l p a e s a g g i o , h a m e s s o t o r n e l l i p e r l ’ a c c e s o a l m a r e , h a c o s t r u i t o m u r i e a l t r e b a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e , f a c e n d o p a g a r e a p e s o d ’ o r o l ’ a f f i t t o d i o m b r e l l o n i e l e t t i n i . S a l v i n i l i b e r i l e s p i a g g e e l e r i c o n s e g n i a i s u o i l e g i t t i m i p r o p r i e t a r i : g l i i t a l i a n i . P e n s i p i u t t o s t o a s c r i v e r e d e c r e t i i n l i n e a c o n l a n o r m a t i v a e u r o p e a s u g l i i n d e n n i z z i e , s o p r a t t u t t o , g a r a n t i s c a l ’ a v v i o d e l l e g a r e ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .